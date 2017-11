Cómo saber si es un resfriado o influenza

Una pista importante sobre a qué te enfrentas es la rapidez con que los síntomas atacan. Si aparecen poco a poco, probablemente sea un resfriado. Si atacan y progresan con rapidez, probablemente sea la influenza.

Hay algunas diferencias importantes, como pudiste ver en la tabla anterior. Ambas son contagiosas. Pero si tienes influenza, es particularmente importante que limites el contacto con los demás, porque puede provocar una enfermedad grave o incluso la muerte en las personas más vulnerables, como las mujeres embarazadas, los niños menores de 2 años de edad, los adultos a partir de los 65 años de edad, y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos.

Pero la mayoría de la gente no tiene que acudir al médico. Los antibióticos no ayudan; tratan infecciones bacterianas, no los virus.