Diciembre 3: Cómo ver la más brillante superluna de este año

La Luna llena de diciembre ocurre cuando está más cerca de la Tierra

En la noche del 3 de diciembre, los observadores del cielo de todo el mundo tendrán la oportunidad de deleitarse bajo la primera y última superluna llena del año.

Una superluna es el término popular para una luna llena o nueva que coincide con la órbita lunar haciendo un acercamiento a la Tierra. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, sino que es algo alargada. Eso significa que la luna cambia su distancia a la Tierra en unas pocas miles de millas en el tiempo, alcanzando un punto más cercano (perigeo) y un punto más lejano (apogeo) en cualquier mes dado.

Técnicamente, esta será la cuarta superluna del año, pero es la única que podremos ver a simple vista. Eso es porque las otras tres super Lunas de 2017 coincidieron con las lunas nuevas, cuando el disco lunar muestra una cara totalmente oscurecida.

Cuándo se verá la superluna

La luna llena de diciembre se produce oficialmente a las 10:47 a.m. ET (15:47 UT) el día 3. Menos de un día después, el orbe lunar hará su aproximación más cercana a la Tierra durante el mes, llegando a 222,443 millas de nuestro planeta a las 4:00 a.m. ET (9:00 UT) del día 4. Eso significa que la luna en la noche del 3 de diciembre aparecerá aproximadamente un 7% más grande y un 16% más brillante que de costumbre.

Sin embargo, no te sorprendas si estás teniendo dificultades para detectar la diferencia. La luna está tan lejos que estos cambios sutiles pueden ser difíciles de detectar a simple vista.

El mejor momento para disfrutar de la vista será cuando la luna llena se eleva unos minutos después de la puesta de sol local, cuando un efecto óptico llamado ilusión lunar hará que la superluna parezca mucho más grande y brillante de lo que es una vez que está alta en el cielo.

Si el cielo nocturno está nublado para ti ese día, aún puede atrapar la superluna en línea con un webcast gratuito del Proyecto del Telescopio Virtual a partir de las 16:00 UT del 3 de diciembre. Los astrónomos proporcionarán imágenes en tiempo real de nuestro hermoso satélite a medida que se eleva por encima del monumentos legendarios de Roma, Italia.

Con información de National Geographic