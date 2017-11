FOTOS: ¿Jennifer Lawrence dice haber experimentado una violación grupal?

La actriz no puede olvidar lo expuesta que se sintió cuando filtraron sus desnudos

En 2014 se filtraron fotografías de Jennifer Lawrence. En todas ellas aparecía desnuda y en posturas muy provocativas. La actriz no niega que hasta el día de hoy -han pasado tres años desde el incidente- sigue impactada por la invasión que sufrió a su privacidad.

“Aún estoy procesándolo“, aseguró la protagonista de “Los juegos del hambre“. Lawrence conversó con The Hollywood Reporter y enfatizó que debido a este hecho se sintió violada. “Siento que fui violada en grupo, por todo el planeta“, sentenció.

La exposición de su cuerpo en diversidad de situaciones cotidianas la atormenta, incluso ahora. “No hay ni una sola persona en este mundo que no pudiera ver esas imágenes. Podría estar en una comida, y cualquier estaría en posición de sacar su móvil y mostrarlas. Esa certeza me resultaba imposible de asimilar“, contó la actriz.

El responsable de una de las mayores filtraciones a Hollywood es Ryan Collins, quien fue fue sentenciado a 18 meses de prisión. Entre algunas de sus víctimas están: Ariana Grande, Kate Upton, Lea Michele y Kirsten Dunst, entre otras, según informó La Botana.

Aunque Jennifer Lawrence ha ejercido un proceso legal encontra del responsable de las filtraciones, asegura que aún así no encontrará paz que tanto desea. “Nada de todo eso iba a devolverme la paz, nada iba a poder devolverme la propiedad de mi cuerpo desnudo. A Nick, tampoco“, expresó refiriéndose a su ex, el actor británico Nicholas Hoult.