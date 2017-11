Polémica alrededor de la pintura más cara del mundo: Podría no ser de da Vinci

Varios críticos y curadores de arte coinciden en que el cuadro "Salvator Mundi" tiene cosas que no son propias del maestro renacentista

El pasado miércoles, la casa de subastas de Nueva York Christie’s se convirtió en noticia al conseguir vender en $450,3 millones de dólares la pintura “Salvator Mundi”, la cual es atribuida a Leonardo da Vinci y que es la única obra de este artista que se mantiene en manos privadas.

El problema está en que en los últimos días, se ha generado polémica alrededor de este cuadro, ya que hay quienes aseguran que no fue hecho por da Vinci sino por uno de sus discípulos, Giovanni Boltraffio.

“No soy un historiador del arte, pero he visto arte por casi 50 años y una mirada a esta obra me dice que no es de Leonardo. La pintura está absolutamente muerta. Su superficie es inerte, barnizada, chillona. Fue pintada y repintada tantas veces que parece simultáneamente nueva y vieja”, escribió el crítico neoyorquino Jerry Saltz.

Por la misma línea va Todd Levin, curador del Levin Art Group. “No creo que sea correcta la atribución a Leonardo. Me parece que es de Giovanni Boltraffio”, afirmó.

Ya en 2012, Carmen Bambach, especialista en arte del Renacimiento italiano y quien es curadora del Museo Metropolitano de Nueva York, escribió un artículo en la revista “Apollo”, en donde habló de esta pintura, sugiriendo que pudo haber sido una obra conjunta.

“Habiendo estudiado y seguido la pintura durante el tratamiento de conservación, y viéndola en el contexto de exhibición, buena parte de la superficie parece de Boltraffio, pero hay pasajes hechos por Leonardo, como las manos de Cristo, parte de la manga derecha y el orbe de cristal que sostiene con la izquierda”, explicó Bambach en aquel artículo.