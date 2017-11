“Adiós amor”, el desgarrador mensaje de la esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan

Jésica fue compartiendo en redes sociales los sentimientos de la familia y, tras el último parte, despidió a Fernando Santilli

“ADIOS AMOR”, con estas dos palabras escritas en mayúsculas, Jésica Gopar eligió despedir a su esposo, Fernando Santilli, uno de los 44 tripulantes del submarinoARA San Juan que está desaparecido hace 8 días y que los indicios apuntan a que habría sufrido una explosión en su interior a pocas horas de la última comunicación el miércoles de la semana pasada.

Tras ser informada de las novedades, la mujer recurrió a su cuenta de Twitter para expresar sus sentimientos.

En la previa, Jésica se mostró siempre esperanzada y pidió que rezaran por la aparición del submarino y sus tripulantes sanos y salvos.

El martes subió un posteo a su cuenta en Facebook en la que le contaba a su pareja que el pequeño bebé que tienen lo esperaba y que había aprendido a decir “papá”.

“Fernando es un padre maravilloso. Mi compañero de todo. Cuando caí, él me levantó. Siempre nos separó el trabajo. Fragata libertad, Francia por 5 meses y ahí siempre por 13 años juntos. Respiro por él. Que no se termine la búsqueda. Te necesito en casa”, había escrito ayer junto con otro mensaje: “¿Hasta cuándo? Tengo un hijo. Nunca nos preparan para esto. Yo sola estoy buscando ayuda psicológica, me estoy quedando sin esperanzas y pienso Cómo será todo sin él. Me duele el alma. Me quiero morir. Hijo por ti lucho”.

Que no se termine la búsqueda. Te necesito en casa.