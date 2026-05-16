2 muertos y 3 heridos de gravedad dejó aparatoso choque causado por borracho en Nueva York: acusación

Dos hombres resultaron muertos y tres sufrieron lesiones críticas después de que un conductor ebrio de 61 años embistiera con su Mercedes-Benz a otro auto y luego a un grupo de peatones en el Upper West Side de Manhattan ayer al final de la tarde.

El conductor se dirigía hacia el norte por la Avenida Amsterdam en su SUV GLC 300 negro cuando perdió el control cerca de la calle 109, alrededor de las 6 p.m. del viernes, según la Policía de Nueva York.

El Mercedes impactó violentamente contra un Volkswagen Jetta plateado, se desvió chocando contra una Chevy Astro color bronce y luego se subió a la acera, relataron los testigos.

«Atrapó a un hombre debajo del vehículo. Este quedó completamente desfigurado», relató a Daily News David Lawrence, de 65 años, quien se encontraba cerca celebrando la graduación de su hijo en la Universidad Columbia cuando ocurrió el accidente. «Se veía la mitad de su cuerpo por debajo del auto. Fue una escena de horror. No había nada que nadie pudiera hacer».

«El otro hombre estaba boca arriba en la acera, recibiendo reanimación cardiopulmonar. No respondía en absoluto», agregó Lawrence. «El conductor de la furgoneta estaba afuera, recostado contra su vehículo, con apenas una raspadura en la rodilla. Fue muy duro de ver».

Los paramédicos trasladaron de urgencia a cinco peatones heridos, todos hombres, al Hospital Mt. Sinai St. Luke’s en estado crítico; allí, dos de ellos, de 35 y 46 años, fallecieron, informó la policía.

El conductor permaneció en el lugar de los hechos y fue detenido después de que la policía determinara que se encontraba bajo los efectos del alcohol, indicaron las autoridades. Al cierre del viernes por la noche, los cargos en su contra aún estaban pendientes y su nombre no había sido revelado.

Uno de los peatones fallecidos fue identificado por su esposa como Jason Negrón, de 35 años. Trabajaba como portero y le sobrevive una hija.

Zubosqui García, un hombre en el hospital St. Luke’s, afirmó ser el mejor amigo del otro peatón fallecido. El nombre de esta segunda víctima se mantiene en reserva a la espera de notificar a sus familiares.

García relató que su difunto amigo era padre de trillizos y trabajaba en otra sede del sistema de salud Mt. Sinai, pero aspiraba a ingresar al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para convertirse en agente.

Tragedias similares evitables

Esta semana Jaden D’Souza (20) fue sentenciado por conducir drogado a alta velocidad, causando la muerte su propia hermana, Haily D’Souza, y la mejor amiga de ella, Crystal Alba Figueroa, en Long Island (NY).

En marzo Diana Kutateladze fue detenida como sospechosa de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas. Igualmente ese mes John P. McClave III fue hallado culpable de conducir drogado siendo policía en Nueva Jersey y provocar un accidente automovilístico en el que murió un matrimonio latino en 2021.

En febrero pasado Patricia Espinosa, agente del Departamento de Policía del condado Nassau (NY) nativa de Ecuador, murió cuando su vehículo fue impactado por un conductor ebrio. También ese mes John Miro, guardia escolar de 70 años, fue fatalmente arrollado cuando estaba trabajando en Long Island (NY); un hispano fue acusado de conducir drogado, provocando esa tragedia.

En julio del año pasado un adolescente latino fue acusado de múltiples cargos en un choque mortal por conducir borracho al regresar de una playa de Long Island (NY) con 6 pasajeros a bordo. En enero de 2025 Amandeep Singh se declaró culpable de homicidio vehicular agravado y manejar intoxicado en relación con un accidente que cobró la vida de dos niños tenistas en Long Island (NY) en 2023.

En 2025 Christian Velásquez Galeano fue arrestado como sospechoso de conducir borracho y causar la muerte de su pasajero al chocar contra un árbol y huir de la escena en Long Island (NY). En agosto de 2024 un niño de 9 años pereció en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario. En abril de ese año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.