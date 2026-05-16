Manchester City se corona en la FA Cup tras ajustado triunfo ante Chelsea

El Manchester City volvió a celebrar en Wembley. Con un gol de antología de Antoine Semenyo, el equipo dirigido por Pep Guardiola derrotó 1-0 al Chelsea y se consagró campeón de la FA Cup este sábado en Londres.

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El único tanto del encuentro llegó en la segunda mitad y quedará grabado entre las mejores definiciones en una final del torneo inglés. La jugada comenzó con una gran acción de Erling Haaland, quien se desmarcó por el sector derecho del área rival y envió un pase atrás para Semenyo. El delantero sorprendió con una definición de tacón que terminó en el palo largo, imposible para el arquero del Chelsea.

El conjunto ciudadano mantiene viva la ilusión de conquistar también la Premier League, donde continúa en la pelea con el Arsenal a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato.

El City no levantaba la Copa de Inglaterra desde hacía tres años y llegaba golpeado tras perder las finales de 2024 frente al Manchester United y de 2025 contra Crystal Palace. Ahora, logró romper esa racha negativa y extender su impresionante invicto doméstico, que ya alcanza los 21 partidos sin conocer la derrota.

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Campeón de las dos copas inglesas de la temporada

La nueva consagración volvió a confirmar la dimensión histórica de Guardiola. La FA Cup significó el título número 41 de su carrera como entrenador profesional y el vigésimo desde su llegada al Manchester City hace ya diez años.

Más allá de los números, el gran mérito del entrenador catalán volvió a estar en su capacidad para reinventar al equipo. Entre lesiones, desgaste físico y renovación generacional, el City encontró nuevas figuras y mantuvo intacta su identidad competitiva.

Desde el liderazgo silencioso de Rodri hasta la potencia goleadora de Haaland, pasando por la irrupción de jóvenes como Nico O’Reilly, y la decisión de fichar a Antoine Semenyo, Guardiola volvió a construir un equipo preparado para competir hasta el final.

Desde su llegada en 2016, Pep Guardiola transformó a Manchester City en una de las mayores potencias del fútbol europeo y en una auténtica máquina de ganar títulos. Bajo su mando, el City conquistó 1 Champions League, 6 Premier League, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 3 FA Cup, 5 Copa de la Liga y 3 Community Shield. En total, Guardiola ya suma 20 títulos en 10 años al frente del club inglés y 41 trofeos en su carrera como entrenador.

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No fue la primera celebración del City en Wembley durante esta temporada. En marzo, el conjunto sky blue ya había levantado la Carabao Cup tras derrotar 2-0 a Arsenal. Aquella final tuvo como gran protagonista al joven Nico O’Reilly, autor de un doblete que confirmó su explosión definitiva en el fútbol inglés.

Ese título terminó siendo el primer paso de un nuevo doblete doméstico que consolida todavía más la era Guardiola como una de las más dominantes en la historia reciente del fútbol europeo.

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