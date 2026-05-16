LIRR comenzó huelga: trenes suspendidos entre Long Island y la Ciudad de Nueva York

Los trabajadores de Long Island Rail Road (LIRR) iniciaron una huelga a las 12:01 a.m. de este sábado 16 de mayo, tras no lograr un acuerdo para un nuevo contrato con la Agencia Metropolitana de transporte (MTA).

Los gremios que representan a los trabajadores del LIRR está presionando para obtener mejores salarios; sin embargo, los directivos de la MTA advirtieron que acceder a dichas demandas podría desencadenar aumentos significativos en las tarifas.

Los cinco sindicatos representan a 3,500 trabajadores, entre ellos maquinistas, señaleros y personal de trenes, detalló ABC News. LIRR es el sistema de transporte suburbano más grande del país, trasladando a aproximadamente 250,000 viajeros cada día laborable en 947 trenes entre 126 estaciones.

La MTA ha puesto en marcha un plan de contingencia que incluye servicios de autobuses de enlace para facilitar el traslado de los pasajeros. El alcalde Zohran Mamdani declaró anoche en Twitter/X que estaba siguiendo de cerca las negociaciones contractuales en curso con el LIRR, y aseguró que la alcaldía, junto con las diversas agencias de su administración, estaban coordinando y preparándose activamente ante la posibilidad de que se concretase la huelga.

No hay programadas más conversaciones en este momento, y los piquetes comenzarán a las 7:00 a.m. del sábado en Penn Station (Manhattan) y en la estación Ronkonkoma (Long Island). El servicio ferroviario se encuentra completamente paralizado; no obstante, los trenes que habían iniciado sus trayectos antes de la fecha límite de la medianoche llegarán a sus destinos finales para evitar que ningún pasajero quede varado.

“Si bien se habían logrado ciertos avances hacia un acuerdo a principios de la tarde, la MTA se negó a cerrar la brecha; y, hacia el final de la noche (del viernes), la dirección demostró claramente que prefería provocar una huelga antes que llegar a un acuerdo, al poner sobre la mesa -literalmente a última hora- recortes en la cobertura médica y otras cuestiones que nunca se habían planteado con anterioridad», declararon los sindicatos en un comunicado de prensa.

En la víspera, el jueves y viernes los trenes de Amtrak, Long Island Rail Road (LIRR) y NJ Transit hacia y desde Penn Station en Manhattan también se vieron afectados, mientras seguían las reparaciones por un fuego detectado en las vías.