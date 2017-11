Desfile de Acción de Gracias se tiñe con clamor de indocumentados

El recorrido anual de Macy’s transcurrió con calma, pero varios jóvenes cobijados por DACA bloquearon unos minutos el camino para protestar contra las medidas anti-inmigrantes de la Administración Trump

Muy a las 9:00 en punto de la mañana comenzó este jueves el desfile anual de Acción de Gracias, organizado por Macy’s , en la calle 77 con Central Park West, en Manhattan, y mientras avanzaban una a una las coloridas carrozas y los gigantes muñecos inflables, un clamor por los indocumentados se tomó el recorrido.

En actitud pacífica, pero exigiendo al Congreso que promueva una legislación que proteja a los más de 800,000 jóvenes cobijados con el alivio de DACA que el presidente Trump eliminó en septiembre pasado, cuatro manifestantes se sentaron en la vía del desfile, impidiendo por unos minutos que las caravanas avanzaran. Agentes de la NYPD intervinieron, y tras una rápida conversación con los inmigrantes, fueron escoltados tranquilamente a las aceras, sin que se registrara ningún arresto.

“Hoy millones de familias aquí en Estados Unidos están celebrando pero muchas personas de nuestra comunidad viven en medio de miedo y los ataques, tras la eliminación de DACA, y lo que queríamos hacer con esto era levantar nuestras voces y mostrar que es necesario seguir luchando para proteger a todos los jóvenes sin documentos”, aseguró Roberto Juárez, líder del Movimiento Cosecha, que organizó la protesta.“Quisimos dar al público el mensaje de que necesitamos protección permanentes para los jóvenes sin documentos y por eso interrumpimos el ‘parade’ para hacernos escuchar y pedir a los políticos que pasen de las promesas a las acciones y protejan a nuestros jóvenes con una ley”.

El colombiano Héctor Jairo Martínez, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 10 años, hizo un llamado a quienes perdieron DACA a que no cesen en su lucha.

“Cuando perdimos DACA, al principio me sentí desesperado al no saber que iba a pasar con mi futuro, pero eso me dio más fuerzas para saber que tengo que seguir en la lucha para estar en el país en el que quiero vivir, porque no voy a permitir que me tiren a un lado como un pedazo de ropa vieja”, aseguró el joven de 26 años, quien es estudiante de siquiatría, al tiempo que recalcó que mientras otros estaban de fiesta por el Día de Acción de Gracias, él y sus compañeros no se sentían con motivos para celebrar.

“Hoy no voy a compartir con mi familia porque hay un privilegio más grande que es mi comunidad”, dijo el sudamericano, mientras cientos de espectadores se agolpaban en las calles junto a sus hijos a ver el paso del desfile.

La mexicana Cara Santiago, quien se cruzó la frontera con sus padres cuando apenas tenía 8 años y le dijo “adiós” a su natal Oaxaca, confesó que no ha podido dormir en las últimas noches pensando en lo que va a pasar con los miles de jóvenes indocumentados que se quedaron sin ninguna protección.

“En estos días festivos queremos hacernos sentir y decir bien alto que no podemos ignorar el dolor de miles de familias que han sido separadas por culpa de las medidas de inmigración de este país, no solo en la era Trump sino desde antes”, comentó la joven. “No podía quedarme en casa comiendo pavo y ser una cómplice de lo que está pasando contra los inmigrantes, y por eso al protestar exigimos que el Congreso pase medidas que nos protejan de verdad”, agregó la indocumentada, quien agregó que entre el 6 y 8 de diciembre cientos de “Dacamentados” y quienes los apoyan, irán a Washington a decirle a los líderes políticos que muestren su compromiso real con los jóvenes, no solo de dientes para afuera.

“Como ciudadana de este país estamos mostrando nuestro apoyo para estos jóvenes y los miles que hay, reconociendo que este día para muchas familias no es de celebración porque no tienen la oportunidad de cenar en casa juntos, y pedimos que todos estos jóvenes tengan el respeto y la dignidad que se merecen”, aseguró Coral Cervantes, simpatizante de los manifestantes.