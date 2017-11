Los muchos beneficios del regateo en línea

Para cualquier negociación, ayuda que planifiques por adelantado. De hecho, a menudo yo preparo un borrador del guión antes de comenzar a negociar, aún cuando esté planeando comunicarme a través de una ventana de chat.

Asegúrate de hacer una investigación de mercado para estar familiarizado con ofertas anteriores de la tienda y con los precios de la competencia; información que puedas usar para plantear tu caso.

“Comienza haciendo algunas preguntas sobre el producto,” dice DuDell. “Haz que el representante de servicio al cliente sienta como que realmente tienes la intención de hacer la compra”. Para obtener una buena oferta, necesitarás demostrar que estás dispuesto a cumplir tu parte del trato.

Una gran ventaja del regateo en línea es que la discusión que tengas con el representante generalmente será monitoreada por razones de control de calidad. Esto significa que el representante tiene un incentivo agregado para ser amable y complaciente.

Intenta usar el mismo tono tú también.

“Quieres poder decir algo como ‘estoy buscando una buena oferta, por supuesto. Si puedes rebajar en un 10% el precio, te daré el número de mi tarjeta de crédito ahora mismo’”, dice Michael Wheeler, que enseña en la escuela de negocios de Harvard, y que recientemente escribió “El arte de la negociación: Cómo improvisar acuerdos en un mundo caótico (The Art of Negotiation: How to Improvise Agreement in a Chaotic World)”.

El representante podría no tener la autoridad de otorgar un descuento, agrega Wheeler, pero nunca sabrás si no preguntas.

En mi experiencia, siempre vale la pena preguntar, aún si estás comprando en línea en Apple o Amazon.

A través de un chat en vivo, negocié exitosamente un precio más bajo en una MacBook Pro que había pedido, después de encontrar un mejor precio en línea una semana después.

Los representantes de Amazon son difíciles de encontrar. (Aquí te decimos por dónde empezar). Pero están dispuestos a igualar precios, descontar precios de envío y hasta ofrecer reembolsos si un producto no cumple las expectativas.

Y si obtienes el temido NO después de pedir un mejor precio, pregunta sobre garantías extendidas y otros incentivos. Cuando compré una bicicleta, hace poco tiempo, negocié recogerla en la tienda, el armado, una bomba para inflar las llantas y una botella de agua, todo gratuito; después de que mi petición de un precio más bajo fue negada.