El Top 10 cosas que nos encantan del Honda Accord 2.0 T 2018 es un resumen de los atributos de la que consideramos la mejor de las 12 versiones de la décima generación del modelo más vendido de la marca japonesa, que además está acaparando los premios más importantes de la industria.

Recientemente nombrado el “Mejor sedán de Estados Unidos” por la revista Car and Driver y el No. 1 del Top 12 mejores autos 2018 de Kelley Blue Book Mejor Auto el Honda Accord va camino de su 5to. año consecutivo como el vehículo mediano No. 1 en Estados Unidos.

Además, está en la lista de semifinalistas para el Premio al Auto Norte Americano del Año (NACTOY), cuyos finalistas se anunciarán la semana próxima en el Auto Show Los Angeles y el ganador en enero en el Auto Show Detroit.

El Honda Accord de 10a generación espera continuar ampliando ese legado con su nuevo estilo dinámico, espacio interior que es líder en su clase, rendimiento de sedán deportivo y tecnología de vanguardia.

Top 10 cosas que nos encantan del Honda Accord 2.0 T 2018

Top 10 cosas que nos encantan del Honda Accord 2.0 T 2018

10. La línea del completamente nuevo Honda Accord 2018 es ahora incluso más potente y atractiva con el lanzamiento del Accord 2.0T, propulsado por un nuevo motor VTEC Turbo® de 2.0 litros que ofrece el nivel de torsión más alto en la historia del Accord.

9. El Honda Accord 2.0 T salió a la venta un mes después del lanzamiento, el 18 de octubre, del nuevo Accord 1.5 T 2018. A principios del próximo año, a este par se les unirá el Honda Accord Hybrid, que cuenta con la 3a generación de la innovadora tecnología híbrida con dos motores de Honda.

8. El motor VTEC Turbo® DOHC con inyección directa y 4 cilindros en línea del Honda Accord 2.0T 2018 desarrolla una potencia pico de 252 caballos de fuerza (SAE neto) y 273 libras-pie de torsión (SAE neto).

El Accord 2.0T está disponible en las versiones Sport, EX-L, EX-L Navi y Touring, y en su forma más eficiente (EX-L y EX-L Navi) con lo que logra un rendimiento de gasolina de 23 millas por galón en ciudad, 34 en carretera y 27 de promedio combinado, de acuerdo con los cálculos de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA).

7. El nuevo Honda Accord fue rediseñado por completo y ahora ofrece desempeño y refinamiento excepcionales gracias a sus dos nuevos motores i-VTEC Turbo, a su carrocería más rígida, liviana y herméticamente sellada y al completamente nuevo diseño del chasis, que durante el desarrollo tomó como referencia a los competidores en el segmento D de la clase de lujo.

6. El nuevo motor VTEC de 2.0L comparte su diseño esencial con el impulsor de 306 caballos de fuerza del Honda Civic Type R 2017. En comparación con el motor Type R, el Accord utiliza un turbocargador más pequeño y de baja inercia que permite una mejor respuesta a bajo régimen.

5. Todas las versiones del Honda Accord 2018 cuentan con el paquete de sistemas de tecnología de seguridad Honda Sensing®, que incluye asistencia para el conductor y el nuevo sistema de reconocimiento de señales del tránsito.

Se prevé que el Honda Accord 2018 alcance las clasificaciones más altas de seguridad en caso de colisión: Calificación de Vehículo General de 5 Estrellas en el Programa de Evaluación de Vehículo Nuevo (NCAP, por sus siglas en inglés) de la NHTSA y una calificación Top Safety Pick del Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras (IIHS).

4. Las nuevas características estándar o disponibles en el Honda Accord 2.0T 2018 incluyen carga inalámbrica de dispositivos, emparejamiento automático de teléfono Bluetooth® con tecnología de detección de comunicación en campo cercano, lo cual es una novedad para el segmento, pantalla de visualización frontal de 6 pulgadas, instrumentos de medición del conductor digitales y personalizables, asiento para el conductor con ajuste motorizado con 12 posiciones, y la nueva generación de tecnología para vehículo conectado HondaLink® Assist.

3. En la cabina, el Honda Accord 2.0 T 2018, el centro de la atención es la nueva interfaz de pantalla táctil Display Audio de 8 pulgadas disponible con gráficos más nítidos y características que facilitan el uso como botones duros para funciones usadas frecuentemente y perillas para volumen y sintonización/desplazamiento por la lista.

2. Honda ofrece tres nuevos motores para el nuevo Honda Accord – 1.5T, 2.0T y uno de ciclo Atkinson de 2.0L para el Accord Hybrid – que se se fabricarán en la planta de Anna, Ohio, la mayor factoria de motores de Honda a nivel mundial.

La nueva transmisión automática de 10 velocidades que incorpora el Accord es fabricada por Honda en Tallapoosa, Georgia. La marca japonesa ha contratado a 300 nuevos asociados y ha invertido más de $267 millones en nueva tecnología de fabricación en sus plantas en Ohio, para la producción del nuevo Accord y sus motores.

1 El Honda Accord 2.0T Sport 2018 salió a la venta esta semana con un precio base (Manufacturer´s Suggested Retail Price, MSRP) de $30,310 (excluyendo $890 por destino y manejo) para el Accord 2.0T Sport, disponible con una transmisión automática de 10 velocidades que se ofrece por primera vez en el segmento o una transmisión manual de cambio corto de 6 velocidades.

La siguiente es la lista de precios completos:

Precio Honda Accord 2-0 T Sport Transmisión manual de 6 cambios: $31,200 – 22-32-26

Precio Honda Accord 2.0 T Sport Transmisión automática de 10 cambios: $31,200 – 22-32-26

Precio Honda Accord 2.0 T EX-L con Transmisión automática: $32,860 – 23-34-27

Precio Honda Accord 2.0 T EX-L con Navi y Transmisión automática de 10 cambios: $33,860 – 23-34-27

Precio Honda Accord 2.0 T Touring con Transmisión automática de 10 cambios: $36,690 23-34-27

Los precios incluyen el cargo de $890 por Distribución y Entrega.

El Honda Accord ha sido el vehículo más vendido en Estados Unidos durante los últimos 41 años, con ventas acumuladas en Estados Unidos que superan los 13 millones de unidades.

En Estados Unidos se han fabricado más de 11 millones de vehículos Accord. Todos los vehículos Accord 2018 para el mercado de Estados Unidos se fabricarán en la planta automotriz de Honda en Marysville, Ohio.