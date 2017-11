Trabajador indocumentado recibe $6.5 millones por accidente laboral

Tras un litigio que duró seis años, el obrero ganó una demanda contra sus patrones por una construcción insegura que le dejó daños permanentes

El martes pasado fue un día de fiesta para un trabajador ecuatoriano, quien sufrió un severo accidente el 25 de octubre del 2011, y luego de librar una dura batalla legal, ganó una demanda de $6.5 millones contra la compañía Buffalo Realty, responsable de los daños. Un jurado de la corte Suprema de Brooklyn le dio la razón a “Segundo”, y reafirmó que como ordena la ley, quienes son víctimas de accidentes laborales tienen el derecho a recibir compensación por los daños.

El día del accidente, el inmigrante estaba realizando labores de demolición en un antiguo teatro en el 236 de la Avenida Buffalo, en Brooklyn, que se convirtió en un edificio residencial, y tras el colapso de una estructura de concreto, cayó 30 pies, poniendo en riesgo su vida. Aunque el obrero debió someterse a varias operaciones, entre ella sus dos hombros, el cuello y la rodilla, lo que le impide trabajar por completo, y lo obliga a recibir atención médico permanente, sus patronos intentaron librarse de cualquier responsabilidad y dejarlo a su suerte.

Así lo reveló Christopher Gorayeb, reconocido abogado defensor de los derechos de los trabajadores, quien llevó el caso a buen puerto.

“En noviembre del 2011 empezamos una demanda contra el dueño de la propiedad y el contratista general, y eventualmente ganamos una decisión donde se declaró que el propietario del edificio era responsable por el accidente. Tratamos de llegar a un arreglo, pero ellos no ofrecieron suficiente dinero”, comentó el abogado.

Gorayeb explicó que los demandados trataron de desestimar los alegatos de su cliente, quien es indocumentado, asegurando que no estaba tan afectado como decía y que no estaban en capacidad de pagar más dinero, por lo que inicialmente ofrecieron $500,000, luego $1.5 millones y finalmente $2.1 millones.

“El mensaje aquí es muy claro y es que no importa si alguien es indocumentado, si es residente, o si es ciudadano, todos están igualmente protegidos por la ley y si alguien tiene un accidente, no debe temer defender sus derechos de la mano de un abogado, porque todos los trabajadores están protegidos”, dijo el experto. “Cuando ocurren este tipo de accidentes, los dueño y los contratistas en general, contratan abogados para intentar demostrar que la ley no fue violada y que si la violaron, los daños no fueron tan grandes”.

Tras enterarse del veredicto, el ecuatoriano solo dijo: “Aleluya”, y se mostró muy feliz de saber que aunque no podrá recuperar su vida normal, al menos su hija de 10 años y su hijo de 4 podrán tener mejores condiciones y un futuro más claro.

“Al menos cuando alguien como Segundo gana estos casos, tienen la seguridad de poder vivir sus vidas de una mejor manera y apoyar a sus familias, pues la gente viene a Estados Unidos a tener una mejor vida y cuando resultan heridos sus esperanzas y sueños se rompen, pero teniendo un caso ganado hay más seguridad para educar a sus hijos y cumplir lo que tenían planeado antes de que el accidente les pasara”, destacó el abogado.

Gorayev mencionó que muchos trabajadores vulnerables son presa de empleadores que se quieren lavar las manos quitándoles el derecho a que les reparen sus daños, por lo que emitió una importante recomendación.

“Cuando alguien tenga un accidente, siempre debe llamar a una ambulancia y no seguir las sugerencias de algunos patronos que dicen que no llamen a nadie o que vayan directamente al hospital y que digan que no se hirieron en el trabajo sino en la casa. Si hacen eso y no reportan el accidente, no recibirán compensación y eventualmente perderán la demanda”, advirtió el defensor.