‘Access Hollywood’ desenmascara a Donald Trump: “la cinta es completamente autentica”

Nuevo revés público para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nuevamente por decir mentiras.

Access Hollywood está respondiendo a los informes de que el presidente de Trump no cree que la famosa cinta de él en el programa – presumiendo de andar a tientas y besar a las mujeres sin su consentimiento – es real.

“Queríamos aclarar algo que se ha reportado en todo el panorama de los medios”, dijo el anfitrión Natalie Morales durante una transmisión lunes.

“Hagamos esto perfectamente claro: La cinta es muy real”, dijo. “Recuerde que el presidente se excusó en ese momento al decir que era conversación de vestuario”.

La cinta, que apareció sólo semanas antes de las elecciones de noviembre de 2016, mostraba a Trump presumiendo con el entonces anfitrión de Access Hollywood, Billy Bush de tocar las mujeres. Con sus propias palabras el magnate se jactaba que, debido a que era un hombre famoso, podía “agarrar” a las mujeres “por la vagina”.

El cambio de parecer del presidente, según reportó el NY Times llegó en los últimos días en su afán de apoyar la candidatura de Roy Moore, el republicano acusado de abuso de menores y hoy candidato a las elecciones especiales para el Senado en el estado de Alabama.

De acuerdo con el reporte del New York Times a raíz del apoyo persistente de Trump de Moore, el presidente ha dicho al menos en dos ocasiones, a dos personas dentro de su administración, que no cree que la cinta sea real o, al menos, que no cree que la voz en la cinta pertenezca a él.

“No sé de qué otra manera que podría ser falsa menos que las palabras de siembra de alguien en la boca”, dijo Arianne Zucker, una de las actrices que aparecen en la cinta en entrevista con Anderson Cooper 360. “¿Cómo te disculpas por algo y luego lo niegas? Eso es desconcertante para mí”.

“How do you apologize for something and then renege on it?” – Arianne Zucker, who appeared in the “Access Hollywood” tape reacts to reports of Trump questioning its authenticity https://t.co/hXLaGiktCa https://t.co/VARP7ztrbR

— Anderson Cooper 360° (@AC360) November 28, 2017