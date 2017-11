Video: Hijo de Jenni Rivera rompe el silencio sobre su sexualidad y confirma romance gay

Johnny López habla por primera vez abiertamente sobre su relación amorosa

Después de que se diera a conocer que Johnny López mantenía una relación amorosa con un muchacho de su misma edad, el hijo de Jenni Rivera rompió su silencio y ha hablado abiertamente de su sexualidad.

“Las cosas no salieron como yo quería y fue en parte mi culpa ya que quería hacer un video así para que todos me pudieran entender“, dijo el hermano de Chiquis Rivera, que se encontraba a su lado en el video.

Juan Ángel explicó como se dio la relación con Joaquín.

“My novio, como ustedes ya saben, Joaquín… nos emocionamos un poco y el compartió algunas fotos de los dos que yo retuitié y se hicieron virales”, explicó.

“Estoy en una relación gay ahorita y estoy enamorado de esta persona. He estado lidiando con esta parte de mi desde hace mucho tiempo. Mañana es nuestro segundo aniversario y hemos estado juntos por cinco meses ya que nos separamos como por un año y medio. Durante ese tiempo tuve experiencias con niñas y aún no se cuales son mis preferencias, pero lo que si se es que amo a esta persona mucho. He estado enamorado de el como por dos años y estoy feliz, estoy muy contento y es lo más feliz que he estado“.

Chiquis reiteró su apoyo y dice no importa lo que diga la gente.

“Yo te apoyo en esto y no me importa lo que digan. Mucha gente no lo va a entender y yo respecto la opinión de todos, solo espero que respeten la nuestra y creo que vas a estar bien”, concluyó la intérprete de “La malquerida”.