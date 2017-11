En esta foto se esconde el secreto de una grave infidelidad

Nunca sabes dónde te van a pillar

Yulia Agranovych navegaba por Instagram sin buscar nada en particular. Sin embargo, encontró lo que ninguna esposa quiere ver: las pistas de la infidelidad de su marido.

En una de las imágenes en la cuenta de Vlada Abramovich, la rusa de St. Petersburg, detectó la ventana del dormitorio que compartía con Nazar Grynko.

Pero, “como el que busca encuentra”, mientras seguía explorando el perfil de la modelo, Agranovych descubrió otras fotos de su marido con la “otra”.

“Yo no buscaba nada en particular, era una mañana normal”, dijo la modelo y dentista al Daily Mirror.

“Como cualquier otra persona en el siglo 21, inicié mi día navegando por mi Instagram y de repente veo esta única foto”, agregó.

De inmediato, la esposa los confrontó a ambos con un comentario en la foto que leía: “Bonita vista desde la habitación de mi marido”.

A eso, el hombre respondió diciendo que, cuando ella no estaba en la casa, invitó a unos amigos a tomar antes de ir al cine. Grynko, indicó, además que Vlada era la novia de un amigo.

“Cuando los invitados llegan, ellos deben ir hacia la cocina a beber té, no al dormitorio”, le manifestó la mujer.

Pero aunque el infiel no quiso admitirlo, Vlada sí confesó en otra red social que se acostó con el casado.

“Ella es la esposa de él, no yo. ¿Cuál es el problema?”, publicó la chica de acuerdo con el medio británico. “¿El es solo un vegetal sin libre albedrío? No me hagan reír”.

Eventualmente, Grynko reconoció que había sido infiel y no solo ésa vez. Sin embargo, se justificó diciendo que nunca le había sido mentalmente infiel a su esposa.

La pareja ya no está casada, ya que Agranovych le pidió el divorcio.