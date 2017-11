Julián Gil si Matías no fuera su hijo: “Sería lo peor que pueda pasar en la vida”

¿Quién crees que es el padre de Matías?

Luego del nuevo episodio en el escándalo de Marjorie de Sousa y Julián Gil donde se sumaron Gabriel Soto y Geraldine Bazán luego de que anunciaron su separación, el presentador de ‘República Deportiva’ se enfrentó nuevamente a la prensa.

Aunque sigue sosteniendo que no tiene dudas que Matías es su hijo, a diferencia de otras veces, en esta ocasión habló de la posibilidad de que no sea el padre diciendo estas palabras.

“No me lo quiero, ni imaginar, ni pensar, sería lo peor que me pueda pasar en la vida”, aseguró, y dejó en claro que no piensa detenerse hasta lograr que por fin se formalice la prueba de ADN que un juez ya autorizó.

También volvió a hablar de Marjorie, de quien dijo que no le cree ni los ‘buenos días’, y en cuanto a lo que dejó entrever Gabriel Soto en el comunicado, de que el tema de la supuesta infidelidad y supuesta paternidad había afectado su matrimonio, Gil fue contundente: “Ese es un problema de ellos tres”.

Recordemos que Julián Gil utilizó la publicación que aseguraba que entre Gabriel Soto y Marjorie de Sousa había un romance, como prueba para pedir que se realizaran los análisis de ADN.

Hasta el momento dicho test no tiene fecha definida, y se dice que posiblemente se posponga hasta el próximo año.