Alerta por tormentas, inundaciones y posible tornado este sábado en Nueva York mientras miles vienen a la final del Mundial 2026

Mientras miles de aficionados siguen llegando a Nueva York para la final del Mundial 2026, el clima este sábado no se perfila como el mejor anfitrión.

La situación podría causar retrasos y cancelaciones de vuelos y congestión en las carreteras, ya que hay amenaza de tornados, vientos destructivos y varias rondas de aguaceros intensos este sábado desde las 10 a.m. El lado positivo es que la lluvia ayudaría a refrescar el clima y la atmósfera, luego de una semana con calor extremo y baja calidad del aire por el humo llegado de incendios forestales en Canadá.

Si bien el riesgo de tornado será aislado hoy, es probable que se produzcan vientos lineales destructivos, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). El Centro de Predicción de Tormentas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha emitido una alerta de riesgo elevado de tiempo adverso para la ciudad de Nueva York y las zonas situadas al oeste, abarcando la mayor parte de Nueva Jersey. Este nivel de riesgo elevado -el 3ero de una escala de 5- indica una mayor probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos severos.

Se esperan vientos destructivos generalizados, con velocidades superiores a 60 millas por hora (96 km/h), que podrían derribar ramas de árboles y provocar cortes de electricidad. La mayor probabilidad de que eso suceda es a finales de la tarde y principios de la noche, indicó PIX11 News.

Otra amenaza meteorológica importante serán los aguaceros torrenciales, capaces de provocar inundaciones, incluso hasta el domingo. Ya se han emitido avisos de inundación para este sábado en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, dado que las lluvias torrenciales podrían causar importantes acumulaciones de agua en las carreteras de la zona y provocar la crecida de los ríos.

“Se prevén fuertes lluvias en la ciudad de Nueva York (…) lo que podría provocar inundaciones repentinas en sótanos y representar un peligro mortal. Prepárese ahora para trasladarse a zonas más elevadas o a un piso superior si fuera necesario. Si debe desplazarse, extreme las precauciones y evite las carreteras inundadas. No entre en sótanos inundados”, alertó ayer el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM).

En algunos momentos la intensidad de la lluvia podría alcanzar hasta dos pulgadas (5 cms) por hora. Quienes residan en zonas propensas a inundaciones deben estar preparados para actuar en caso de que suba el nivel del agua.

Los chubascos persistirán hasta esta noche y el cielo se perfila despejado el domingo, pero si hoy hay inundaciones y caídas de árboles los efectos podrían prolongarse. Al inicio del partido final a las 3:00 p.m. la temperatura rondará los 85°F (29°C) en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ). Además habrá concentraciones en diversos puntos de la región, como en el Central Park de Manhattan, para seguir el juego en pantalla gigante.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Preparativos para ver la final en Central park amenazados por la lluvia / Foto: Andrés Correa Guatarasma

Updated Forecast: Expected heavy rain in NYC 7/18-7/19 may cause rapid flooding in basements, which can be life-threatening. Prepare now to move to higher ground or a higher floor if needed. If you must travel, be cautious and avoid flooded roadways. Stay OUT of flooded basements pic.twitter.com/R4nmUoXmj4 — NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) July 17, 2026