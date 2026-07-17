Messi habló de la histórica foto con Lamine Yamal: “Es una locura”

A dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi recordó la histórica foto en la que aparece junto a Lamine Yamal cuando el futbolista español era apenas un bebé.

“Que esa foto se haya realizado es una locura”, expresó el capitán argentino durante un evento organizado por la FIFA. La imagen fue tomada en 2007, durante una producción solidaria del Barcelona y UNICEF, cuando Messi tenía 20 años y, Yamal, solo algunos meses.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices? pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Sobre la icónica foto, que muchos creen fake, dijo más: “Esa foto es una locura porque esa es la vida… Y que ahora estemos enfrentándonos en una final del mundo es una locura. Le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona. También intentaremos hacer un buen partido que no tenga su mejor versión. También España, que tiene grandísimos jugadores”.

El delantero argentino también destacó el crecimiento del joven español y lo ubicó entre los mejores futbolistas del momento. “Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene la carrera por delante y la oportunidad de conseguir algo histórico; nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez”, dijo Messi en el evento.

Messi aseguró que Yamal es una pieza fundamental para Barcelona y para la selección de España, y advirtió que Argentina intentará impedir que tenga protagonismo en la definición del domingo.

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Una imagen que parece anticipar la final

La foto volvió a hacerse viral porque, casi dos décadas después, sus protagonistas se enfrentarán por el título más importante del fútbol. Messi llegará a la final con 39 años y Yamal, con 19, la misma edad aproximada que tenía el argentino cuando se tomó aquella imagen.

La fotografía fue tomada por Joan Monfort en el Camp Nou. Formaba parte de un calendario benéfico y, durante años, permaneció prácticamente olvidada, hasta que el padre de Yamal la publicó en redes sociales en 2024.

La sesión de fotos es de 2007 y pertenece al medio español Sport, que iba a publicar el calendario solidario para el año siguiente junto a Unicef y, para eso, siempre invitaba a jugadores del Barcelona.

Por eso, Messi fue elegido para “bendecir” a un bebé, que sin saberlo era el futuro crack del club catalán y de la Roja.

Lamine Yamal (19), de España, conduce el balón durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de Fútbol en Arlington, Texas, cerca de Dallas, el martes 14 de julio de 2026. Crédito: AP

Dos generaciones, dos potencias

Ahora, la escena representa mucho más que una curiosidad: reúne a una de las mayores figuras de la historia con uno de los jóvenes llamados a dominar el fútbol mundial.

El domingo volverán a coincidir, pero esta vez como rivales en la final entre Argentina y España.

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