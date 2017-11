Candidatos a la Presidencia del Concejo Municipal prometen aumentar lucha contra Trump

Los concejales Ydanis Rodríguez, Mark Levine, Jimmy Van Bramer y Jumaane Williams hablaron con la comunidad latina, en un debate en español promovido por Make the Road NY, El Diario y Univision 41

La elección del próximo presidente del Concejo Municipal que desde el próximo mes de enero reemplazará a Melissa Mark-Viverito, está a la vuelta de la esquina. Y mientras los 51 concejales que deberán emitir su voto para elegir al nuevo jefe del órgano legislativo siguen mirando a quien darle un espaldarazo, cuatro de los 8 candidatos que están en la contienda debatieron sus planes este miércoles, dejando ver que su foco de trabajo será garantizar que el Concejo aumente su lucha contra la Administración Trump.

Así lo manifestaron Mark Levine e Ydanis Rodríguez, del condado de Manhattan, Jumaane Williams, de Brooklyn y Jimmy Van Bramer, de Queens, quienes reiteraron que siendo cabeza del Concejo Municipal seguirán con su compromiso de proteger a los inmigrantes de la Gran Manzana.

“Sé que en esta época de Trump muchos están enfrentando una amenaza seria, y como líderes vamos a defenderlos y decir claro que Nueva York es de los inmigrante y Trump no va a dominar esta ciudad ni a sacar a las familias de aquí, tengan documentos o no. Ese es mi compromiso como portavoz del Concejo”, aseguró el concejal Levine, en un perfecto español.

El líder político, quien está casado con una puertorriqueña y quien comentó que el idioma oficial en su casa es el español, agregó que de llegar a la jefatura del Concejo dará una pelea más recia por los indocumentados.

“Lamentablemente el gobierno en Washington lo manejan derechistas republicanos, pero acá en Nueva York somos progresistas los que dominamos el gobierno municipal y aunque Donald Trump ha amenazado con quitarnos fondos si no dejamos de ser ciudad santuario, mi compromiso es que aunque Trump nos quiera quitar recursos no vamos a entregar a nuestros hermanos inmigrantes a nadie”, dijo el político de Manhattan.

Asimismo, Ydanis Rodríguez, quien junto al concejal Ritchie Torres, son los únicos hispanos que compiten por el máximo cargo del órgano municipal, destacó que una manera de enfrentar a la Administración Trump, es que se mantenga a un latino en el cargo de Mark-Viverito.

“Yo vine aquí a los 18 años a lavar platos y he tenido una lucha de 33 años por los inmigrantes, todavía hablo con mi acento y creo que si mis colegas me eligen, sería una manera de enviar un mensaje fuerte de resistencia a Donald Trump”, dijo el político dominicano. “Si se aplicara la misma regla que Trump quiere imponernos, el abuelo de Trump ni siquiera hubiera podido entrar a este país. No vamos a permitir que siga con sus políticas contra los inmigrantes y vamos a dar más recursos para defender a nuestra gente”.

Van Bramer, líder de la mayoría demócrata, también manifestó el mismo sentir de sus copartidarios y prometió a los más de 100 asistentes que acudieron al debate, que transcurrió en un ambiente muy amistoso, que intensificará la lucha contra las políticas de Washington.

“Vamos a seguir peleando cada día contra Trump. Vamos a organizar a la gente y asegurarnos que sigamos protegiendo a nuestros muchachos de DACA y a todos los inmigrantes. Creo que es hora de que el presidente del Concejo venga de Queens”, dijo el político, recordando que por ser gay, sabe lo que es ser discriminado. “Donald Trump es loco y es muy peligroso”, enfatizó en español.

Jumaane Williams, por su parte, y también intentando hablar por momentos en español, destacó que desde el día que Trump se posesionó como Presidente ha participado en manifestaciones contra el mandatario y ese seguirá siendo su faro.

“Soy el concejal indicado para ser el presidente del Concejo en este momento para poder pelear contra el loco que está en la Casa Blanca, el hombre anaranjado”, dijo el político de Brooklyn. “Siempre he estado peleando por los asuntos de inmigración, de policía y de vivienda y voy a seguir peleando por la gente”, agregó.

En el debate, que tuvo lugar en la sede de la organización Make the Road, en Queens y que además de El Diario fue auspiciado por Univision 41, y manejado por la periodista Mariela Salgado, los concejales también hablaron de su disposición a aumentar recursos municipales para programas a favor de la comunidad LGBT, los trabajadores y abogados gratis para los inmigrantes.

Los otros cuatro concejales que aspiran a suceder a la Presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, y que declinaron participar en el foro son: Ritchie Torres, del Distrito 15 de El Bronx y presidente del Comité de Vivienda Pública; Donovan Richards, del Distrito 31 de Queens y presidente del Subcomité de Zonificación y Franquicias; Robert Cornegy, del Distrito 36 de Brooklyn y presidente del Comité de Pequeños Negocios y Corey Johnson, del Distrito 3 de Manhattan y presidente del Comité de Salud.