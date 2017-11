WhatsApp se cae y los memes no se hacen esperar

Durante el medio día del jueves, varios países del mundo vieron como el servicio de mensajería para telefonía celular, Whatsapp falló, con lo que millones de usuarios quedaron incomunicados por un espacio cercano a una hora.

Países como Argentina, España, México y Republica Dominicana hasta Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Turquía experimentaron las fallas en el servicio y esto obviamente llegó a las redes sociales, en dónde, como es normal, el ingenio y la comicidad no esperaron para salir a flote.

Aquí te dejamos algunos de los mejores, mismos que seguro te harán reír entre comparativas y anuncios del “fin del mundo”.

What’s app not working, ahhhhh the world is ending #whatsapp down pic.twitter.com/PC5yeLLeuD

— AN11 PUN (@An11Pun) 30 de noviembre de 2017