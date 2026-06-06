26 arrestados en Nueva York viendo juego Knicks desde Texas; alerta policial por próximos partidos en casa

Una agente de la policía de Nueva York (NYPD) fue golpeada, 26 personas fueron arrestadas y un arma cargada fue decomisada anoche afuera del Madison Square Garden (MSG), donde una multitud seguía en remoto desde San Antonio (Texas) el segundo partido triunfal de los Knicks en las finales NBA.

La presencia masiva allí había sido autorizada por la alcaldía de Nueva York apenas horas antes, la mañana de ayer, luego de los disturbios del miércoles. El alcalde Zohran Mamdani había advertido que los aficionados debían comportarse adecuadamente mientras animaban a su equipo favorito, pero no fue así, lo que aumenta la alerta policial por los venideros juegos que se escenificarán allí el lunes y miércoles próximos, con la posible presencia de Donald Trump, Mamdani y otras figuras de la política, el deporte y la farándula.

Se estima que unas 6,500 personas acudieron anoche a la concentración para ver el partido en pantallas gigantes frente al MSG. La policía sumó 26 arrestos por diversas infracciones, desde agresiones y venta de mercancía falsificada hasta trepar por postes de luz, carritos de vendedores ambulantes y entradas del Metro.

Una oficial NYPD recibió múltiples puñetazos al intentar detener a una aficionada -identificada como Karely Reyes- que se negaba a marcharse tras la dramática victoria de los Knicks 105-104; la mujer saltó una valla de seguridad y corrió hacia una zona restringida, indicaron los funcionarios, según Daily News.

Los agentes hallaron un arma de fuego cargada en poder de una de las personas que vendían productos falsificados, según la policía. “La situación fue bastante caótica”, comentó una fuente de NYPD conocedora del incidente, añadiendo que la agente agredida recibió un “fuerte puñetazo” en el rostro.

La agresión dejó a la agente de 23 años ensangrentada y con necesidad de atención médica. “Una celebración de la victoria no debería terminar con sangre corriendo por el rostro de un agente de policía”, declaró hoy Patrick Hendry, presidente de la Asociación Benevolente (PBA), el sindicato de policía municipal más grande del mundo. “Nuestra compañera simplemente estaba haciendo su trabajo, tratando de mantener a todos a salvo en medio del caos posterior a la victoria de los Knicks en el segundo partido, cuando una persona saltó una valla y le propinó un puñetazo en la cara con la fuerza suficiente para causarle una herida sangrante”.

Según Hendry, Reyes también “mordió a otro agente tras ser detenida”. “Esto es totalmente inaceptable y no se puede tolerar”, recalcó. “Estaremos presentes en el tribunal para asegurarnos de que esta persona afronte las consecuencias que merece”.

Reyes, de 29 años, fue acusada de agresión, resistencia al arresto y obstrucción de la administración pública. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

De los 26 detenidos, 17 fueron acusados ​​formalmente de delitos. Nueve fueron puestos en libertad tras recibir una citación judicial por alteración del orden público. Un hombre fue arrestado por trepar a un poste de luz antes de que comenzara el partido, indicó la policía.

Un disturbio similar ocurrido en el exterior del MSG tras el primer partido, el miércoles 3 de junio, se saldó con 8 detenciones y daños por valor de miles de dólares, cuando algunas personas que celebraban se subieron a una ambulancia que pasaba por el lugar. Esa noche los Knicks vencieron a San Antonio Spurs 105-95; más de 10,000 personas asistieron a la proyección pública en el exterior del MSG y otras 18,000 acudieron a una proyección con entrada dentro del recinto.

Es la primera vez en 27 años que los Knicks llegan a las finales. Hace más de una semana NYPD desaconsejó la celebración de estas reuniones públicas, después de que eventos anteriores atrajeran a multitudes y se vieran empañados por numerosas detenciones, recordó Daily News.

La serie continuará la próxima semana -el lunes 8 y miércoles 10 de junio- allí mismo, en la sede del equipo neoyorquino, donde se espera un gran despliegue de seguridad y congestión vial y peatonal.

Joe Calvello, portavoz del alcalde, afirmó que Mamdani compraría su propia entrada para asistir el lunes. Trump comentó previamente que el propietario de los Knicks, James Dolan, lo había invitado a las finales en Nueva York, donde las entradas se están vendiendo por miles de dólares.

El Madison Square Garden, conocido como el escenario más famoso del mundo, es además vecino de Penn Station, congestionado terminal de ferrocarriles en Midtown Manhattan.