Entérate: Ed Sheeran le da a Taylor Swift donde más duele

Love their friendship aww #eddi #ed #friendship #red #tay #taytay #taylor #swift #taylorswift #edsheeran #edsheeranandtaylorswift #swifty #swiftys #swiftie #swifties #germanswiftie #reputation #lwymmd #lookwhatyoumademedo #rfi #readyforit #1989 #1989worldtour

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ c h i a r a🌧 (@swiftiewonderland) on Sep 18, 2017 at 10:09pm PDT