MINI John Cooper Works, el pequeño y poderoso auto

For more Mini's Follow @minicooperjcw #MiniCooperJCW ______________________________________________ #Mini #Minicooper #AbuDhabiMotors #Abudhabilife #Minijcw #R56 #Miniworlds #miniclub #minisociety #follow. #minicoopers#JCW #sportcars #minichallenge #mininotnormal #miniGp #MINICooper #MINICoopers #ilovemini #minilover #minilife #JCW #MiniNotnormal #Minilove #MINIMonday #MINICLUBMAN #CLUBMAN #CountryMan #JohnCooperWorks

A post shared by Mini Cooper – Abu Dhabi Motors (@minicooperjcw) on Dec 2, 2017 at 12:09am PST