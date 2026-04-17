El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 17 abril de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 17 de abril de 2026.

03/21 – 04/19

Procura que tu caudal de energía no sea absorbido por asuntos familiares ni te distraiga de tu deseo principal. Es un buen momento para iniciar nuevos proyectos, sobre todo ligados al hogar. Aprovecha también para revisar qué creencias heredadas aún interfieren con tu afirmación personal.

04/20 – 05/20

Hoy te convendrá ser muy selectivo, porque estarás especialmente susceptible. Evita estímulos que despierten ira, frustración o impotencia. En cambio, busca música que te inspire y te ayude a conectar con una vibración más serena, capaz de estimular tu espiritualidad.

05/21 – 06/20

Sentirás deseos de renovarte y de socializar. Sin embargo, al salir procura no comer ni beber en exceso. Si te dejas llevar por demasiado optimismo o te muestras confianzudo, podrías terminar en una situación incómoda. Interactúa con los demás con entusiasmo, pero también con mesura.

06/21 – 07/20

Disfruta de los logros que has conseguido. No permitas que nuevas aspiraciones te lleven a descuidar tu posición actual. Al cumplir con tus obligaciones, enfócate en lo prioritario. Confío en que sabrás dosificar el entusiasmo y mantener la frente en alto en el ámbito público.

07/21 – 08/21

Será un período en el que surgirán oportunidades formidables que no querrás desaprovechar. La vida pondrá frente a ti una opción atractiva y deberás estar bien alineado para seguir ese camino con coraje y convicción. Procura no guiarte por imaginaciones o recuerdos del pasado.

08/22 – 09/22

Sentirás deseos de compenetrarte en cuerpo y alma con otra persona. Las pasiones se movilizarán en tu interior y tus anhelos más íntimos se intensificarán. Presta atención: podrías sentirte atraído por alguien de tu círculo de amistades y descubrir que está más involucrado de lo que creías.

09/23 – 10/22

Si estás en una relación, evita imponer tus condiciones porque podrías recibir una respuesta poco favorable. Si estás soltero, quizá se deba a que tus expectativas son demasiado altas. Reconcíliate con la idea de conocer a alguien nuevo y permite que la vida te sorprenda.

10/23 – 11/22

Será una ocasión propicia para ocuparte de tu salud. Si necesitas ponerte en forma, no lo postergues más y toma algunas iniciativas simples. Te conviene reducir por un tiempo grasas, dulces y harinas, e incorporar a tu alimentación más proteínas y hábitos revitalizantes.

11/23 – 12/20

En el campo amoroso ten cuidado con el exceso de optimismo. Si te sientes atraído por alguien, tómate un tiempo para conocer sus verdaderas motivaciones. Si te dejas llevar por el caudal emocional podrías perder el norte. Concéntrate en lo esencial: tu deseo.

12/21 – 01/19

Tu estado de ánimo actual te pedirá más privacidad. Si convives con otras personas, será importante que hagas respetar tus espacios. A veces es necesario sentir que eres dueño de tu intimidad. Preserva tu territorio y evita la interferencia de personas demasiado invasivas.

01/20 – 02/18

Necesitas un recreo de tus tareas cotidianas, así que trata de salir a dar un paseo o hacer algo que te distraiga. Si decides hablar de tus asuntos, elige muy bien con quien. No permitas que nadie te juzgue moralmente ni divulgue tus asuntos personales en los entornos que frecuentas.

02/19 – 03/20

Hoy podrías mostrar cierta tendencia al derroche, así que condúcete con cuidado. Evita especulaciones financieras para no tentar al destino. Si necesitas darte gratificación, elige comprar algo simple pero estimulante, como un accesorio deportivo o algo que despierte tu espíritu aventurero.