Mundial 2026 en MetLife: sin estacionamiento, tren de hasta $150 y autobuses cada 30 segundos
No habrá estacionamiento en MetLife para el Mundial 2026. Aquí el plan completo de transporte para los 8 partidos de la sede, incluida la final del 19 de julio
El MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, es la sede más importante para el Mundial de la FIFA 2026, con 8 partidos, incluida la final del 19 de julio. Sin embargo, asistir a los partidos de esta sede no será sencillo ni barato, ni ofrecerá un solo espacio de estacionamiento convencional para los aficionados.
No habrá estacionamiento, no habrá ‘tailgating‘ y el tren desde Manhattan podría costar hasta $150 dólares en viaje redondo: más de 10 veces su precio habitual de $12.90. Para los millones de aficionados hispanos en Nueva York y Nueva Jersey que planean asistir, el plan de transporte anunciado este viernes 17 de abril exige planear con anticipación —y con presupuesto.
Esta diferencia que ya encendió el debate político y el malestar de los aficionados, luego del anuncio oficial.
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