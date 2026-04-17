Mundial 2026 en MetLife: sin estacionamiento, tren de hasta $150 y autobuses cada 30 segundos

El MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, es la sede más importante para el Mundial de la FIFA 2026, con 8 partidos, incluida la final del 19 de julio. Sin embargo, asistir a los partidos de esta sede no será sencillo ni barato, ni ofrecerá un solo espacio de estacionamiento convencional para los aficionados.

No habrá estacionamiento, no habrá ‘tailgating‘ y el tren desde Manhattan podría costar hasta $150 dólares en viaje redondo: más de 10 veces su precio habitual de $12.90. Para los millones de aficionados hispanos en Nueva York y Nueva Jersey que planean asistir, el plan de transporte anunciado este viernes 17 de abril exige planear con anticipación —y con presupuesto.

Esta diferencia que ya encendió el debate político y el malestar de los aficionados, luego del anuncio oficial.

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