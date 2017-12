Nicole Kidman se niega a pasar más de media hora en la sala de maquillaje

Todo por sus hijos

La actriz Nicole Kidman ha vuelto a dejar patente que, a sus 50 años y con el sinfín de responsabilidades que se desprenden de su agenda diaria, no puede desaprovechar los escasos ratos libres de los que dispone en tareas tan nimias como la de ponerse guapa en el salón de belleza o en la sala de maquillaje de sus rodajes. De hecho, la australiana cumple rigurosamente con la regla de no pasar más de 25 minutos en manos de sus estilistas para poder dedicar el tiempo restante, por ejemplo, a disfrutar de la compañía de sus hijas Sunday (9) y Faith (6).

“Es que no puedo estar sentada sin moverme más de 20 o 25 minutos, y soy yo la que le mete prisa a las maquilladoras o a las peluqueras. Les digo: ‘Más rápido, por favor, acabemos ya con esto’. Prefiero estar más tiempo con mis hijas o haciendo ejercicio en el gimnasio para descargar tensiones”, ha explicado la oscarizada intérprete al portal de noticias Pop Sugar.

Además de poner de manifiesto la escasa relevancia que le da a su aspecto físico en comparación con otros asuntos más prioritarios de su vida, la intérprete también justifica su carácter hiperactivo con el acelerado ritmo de vida que se deriva de los tiempos que corren, que hacen de su rutina diaria una especie de torbellino de actividades que le resultan imprescindibles para mantenerlo todo bajo control.

“Trato de gestionar mejor el tiempo del que dispongo, sobre todo en estos tiempos en los que todo el mundo trata de exprimirlo al máximo y hacer muchas cosas al mismo tiempo. La verdad es que no conozco a demasiadas mujeres que se puedan permitir el lujo de pasarse toda una mañana en el salón de belleza”, ha explicado al mismo medio, antes de apuntar que, en todo caso, a ella tampoco le gusta descuidar su estado físico y, sobre todo, la salud de su piel.

“Creo que cuanto menos maquillaje lleves, mejor lucirás. Me arrepiento de todas aquellas veces en las que me he puesto demasiado… En lo que a mí respecta, con acentuar un poco las pestañas es más que suficiente. Ah, y los labios rojos, me encanta un buen pintalabios rojo. La hidratación de la piel también es muy importante, ya que suelo tener la piel muy seca. Me pongo cremas, mascarillas y algún aceite para tenerla siempre hidratada”, ha revelado sobre sus trucos de belleza.