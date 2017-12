Thalía recibió un homenaje por su labor humanitaria

Aquí les comparto un vídeo más íntimo de lo que pasó dentro de las @nacionesunidas en pro de los latinos. ¡Yo creo que nunca he estado más nerviosa!!! Traía mi discurso anotado en mi celular y de la temblorina de mis manos apenas lo pude leer. 🙈😊 ¡Un gran triunfo de nuestra comunidad latina el poner en la mesa de las #NacionesUnidas la acción y la conciencia para generar un mundo que logre los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030! Increíblemente honrada por haber recibido el premio principal #LatinoImpactSummit2017 en las #NacionesUnidas en la Ciudad de Nueva York. Fue emocionante ver en un salón tan importante a tantos latinos consolidando esfuerzos y alianzas para trabajar por un mejor porvenir en Latinoamérica. ¡Felicidades a todos! ⭐⭐⭐ Incredibly honored to have received the #LatinoImpactSummit #2017 award at the @unitednations in #NYC. It was an amazing experience to see so many #latinos joining forces and working together for a better future for #LatinAmerica. Congratulations to all award winners!!! #unitednations #UN #humanitarianaward

