IRS aumenta a $25,500 el límite del 401(k) en 2027: cuánto puedes aportar

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció este jueves 12 de noviembre de 2026 que aumentó a $25,500 el límite de aportaciones a las cuentas 401(k) para 2027, un incremento de $1,000 respecto a 2026.

El ajuste también eleva las contribuciones adicionales para trabajadores de 50 años o más, lo que permitirá a quienes estén cerca de la jubilación destinar más ingresos a sus planes de retiro y, si utilizan cuentas tradicionales, reducir sus ingresos sujetos a impuestos.

El nuevo límite aplica a los planes 401(k), 403(b), la mayoría de los planes gubernamentales 457 y el plan de ahorro federal Thrift Savings Plan (TSP). Para quienes tienen 50 años o más, el límite adicional de “catch-up” sube a $8,500, lo que eleva el máximo combinado a $34,000 al año.

Lo que esta medida realmente cambia para tu bolsillo

Si tu empleador ofrece un 401(k) tradicional, cada dólar que aportas se descuenta de tu salario antes de calcular impuestos federales sobre la renta. Por eso, aumentar tu contribución puede disminuir el impuesto que pagas durante el año, aunque el dinero seguirá sujeto a impuestos cuando lo retires en la jubilación.

El aumento de $1,000 equivale a unos $83.33 adicionales al mes si divides el nuevo tope entre 12 meses. No tienes que llegar al máximo para beneficiarte: aumentar tu aporte, aunque sea en 1% o 2% de tu salario, puede marcar una diferencia acumulada durante décadas.

¿Qué puedes hacer antes de que termine el año?

Revisa la plataforma de beneficios de tu empleador y ajusta el porcentaje de tu contribución antes de que comience 2027. Si tu empresa iguala una parte de tus aportes con el llamado employer match, procura aportar al menos lo necesario para recibir el beneficio completo.

Confirma si tu plan permite cambiar la deducción para el 1 de enero de 2027

Verifica si ya alcanzaste el límite de 2026; el nuevo tope aplica al año fiscal 2027

Pregunta si tu empleador ofrece un 401(k) tradicional, un Roth 401(k) o ambos

Si tienes 50 años o más, consulta con el administrador del plan si puedes activar las contribuciones adicionales de catch-up

“El monto que las personas pueden aportar a sus planes 401(k) en 2027 aumentó a $25,500, desde $24,500 en 2026”, informó el IRS.

El factor que puede afectar a quienes tienen 60 a 63 años

La ley SECURE 2.0 creó una oportunidad adicional para trabajadores cercanos a la jubilación.

Quienes cumplan 60, 61, 62 o 63 años durante 2027 pueden hacer una contribución adicional de hasta $11,750, en lugar de los $8,500 del catch-up estándar.

Eso significa que una persona elegible podría aportar hasta $37,250 en 2027, siempre que su plan lo permita y que sus ingresos y presupuesto lo respalden. Para quienes se acercan a la jubilación, ese margen adicional puede servir para compensar años en los que no pudieron ahorrar tanto.

“Para 2027, este límite más alto de contribución adicional es de $11,750 en lugar de los $8,500 señalados anteriormente”, indicó el IRS.

Los aportes Roth tienen una regla distinta

No todos los aportes reducen impuestos de la misma manera. Si eliges un Roth 401(k), el dinero entra después de impuestos, por lo que no baja tu factura fiscal actual; a cambio, los retiros calificados durante la jubilación pueden estar libres de impuestos.

El límite de $25,500 es compartido: si tienes un 401(k) tradicional y un Roth 401(k), la suma de ambos aportes no puede superar ese tope. Dividir el dinero entre las dos cuentas no te permite ahorrar más del límite anual.

Las cuentas IRA no aumentan

El límite anual de aportes a una cuenta IRA tradicional o Roth IRA se mantiene en $7,500 para 2027. Si tienes 50 años o más, puedes añadir hasta $1,100 adicionales, para un máximo de $8,600.

Eso no significa que las IRA pierdan valor. Si no tienes acceso a un plan laboral, una IRA puede ser una alternativa; si ya tienes un 401(k), puedes usar una IRA como cuenta complementaria, siempre que respetes los límites de ingresos y deducciones aplicables.

¿Por qué importa actuar ahora con estas mismas reglas?

El ajuste responde a la inflación y entra en vigor en enero de 2027. Dejar la contribución en el mismo porcentaje que usabas en 2026 puede hacerte perder la oportunidad de aprovechar el nuevo margen de ahorro con ventajas fiscales.

“El límite anual de contribución para los empleados que participan en planes 401(k), 403(b), 457 gubernamentales y el Thrift Savings Plan del gobierno federal aumentó a $25,500, desde $24,500 en 2026”, precisó el IRS.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las nuevas disposiciones para los planes 401(k)

¿Cuál es el límite de 401(k) para 2027?

El límite es de $25,500 en aportes del trabajador para 2027, un aumento de $1,000 respecto al límite de $24,500 de 2026.

¿Cuánto pueden aportar quienes tienen 50 años o más?

En la mayoría de los planes 401(k), 403(b), 457 gubernamentales y el TSP, pueden añadir hasta $8,500, para un total de $34,000.

¿Quién puede aportar $37,250 en 2027?

Los trabajadores que cumplan 60, 61, 62 o 63 años en 2027 y participen en un plan elegible pueden usar un catch-up de hasta $11,750, además del límite base de $25,500.

¿El límite de la IRA también aumenta?

No. Permanece en $7,500 para 2027; quienes tienen 50 años o más pueden aportar hasta $8,600 en total entre una IRA tradicional y una Roth IRA.

¿Un Roth 401(k) reduce mis impuestos ahora?

No. Los aportes a un Roth 401(k) se hacen con dinero después de impuestos, pero los retiros calificados en la jubilación pueden estar libres de impuestos.

¿El límite incluye el dinero que aporta mi empleador?

El tope de $25,500 corresponde a tus aportes voluntarios. Los aportes de tu empleador y las ganancias de inversión se rigen por límites anuales distintos.

Conclusión

El nuevo límite para los planes 401(k) de $25,500 abre una ventana concreta para aumentar el ahorro para la jubilación en 2027, especialmente para trabajadores con acceso a un plan patrocinado por el empleador.

Si tu presupuesto lo permite, revisa tu porcentaje de contribución antes de fin de año y prioriza aprovechar cualquier aporte equivalente de tu empresa; ese dinero no aportado hoy puede significar menos ingresos disponibles al momento de tu retiro.

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