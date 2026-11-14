Crucero se hundió tras choque con un tanquero en Nueva Orleans: todos los pasajeros sobrevivieron

Un tanquero que aparentemente sufrió una falla en el sistema de dirección impactó este viernes contra un crucero fluvial que se encontraba atracado en Nueva Orleans, Estados Unidos, con 180 personas a bordo. Todos sobrevivieron al accidente, que provocó un amplio operativo de rescate después de que varios pasajeros y miembros de la tripulación cayeran al río Misisipi.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, confirmó que ninguna persona estaba desaparecida tras el choque, que ocasionó que la embarcación comenzara a inclinarse y terminara volcada mientras los equipos de emergencia intentaban evacuarla, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

“Tenemos cero personas desaparecidas, lo que verdaderamente es un milagro en el Misisipi”, declaró Moreno durante una rueda de prensa.

La funcionaria informó que 32 personas fueron trasladadas a hospitales, aunque ninguna presentaba lesiones de gravedad.

Videos difundidos desde el lugar muestran cómo el tanquero Atlantic Asphalt, de mayores dimensiones, golpeó al crucero American Heritage mientras permanecía atracado. El impacto provocó la rotura de estructuras metálicas y cristales de la embarcación.

Operadores de remolcadores, trabajadores del puerto, policías y otros equipos de rescate acudieron para auxiliar a las personas que cayeron al agua.

El crucero se volcó durante la evacuación

La embarcación comenzó a inclinarse pocos minutos después del impacto y terminó volcada mientras los rescatistas todavía trabajaban para sacar a los pasajeros y tripulantes.

Decenas de personas, incluidos al menos dos policías, fueron sacadas del río Misisipi, cuya temperatura era de aproximadamente 19 grados centígrados, con ayuda de otras embarcaciones cercanas.

?? OFFICIAL UPDATE: All passengers and crew are accounted for with zero fatalities after the tanker Atlantic Asphalt struck the docked cruise ship American Heritage near the Port of New Orleans.



32 people were hospitalized with non-critical injuries. Search-and-rescue has ended? pic.twitter.com/YXepMIWJ5a — GeoTechWar (@geotechwar) November 14, 2026

Devon Flanagan, quien trabajaba en las inmediaciones del puerto de Nueva Orleans, relató que vio cómo los trabajadores se acercaban al muelle para auxiliar a los afectados.

“Era un caos”, contó. Explicó que varias embarcaciones y compañías acudieron para colaborar en el rescate, mientras todavía había personas en el agua.

La capitana de la Guardia Costera, Melanie Burnham, señaló que el tanquero aparentemente sufrió algún tipo de pérdida de control de dirección. Sin embargo, indicó que todavía no se había determinado la causa del accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tenía previsto investigar el choque, aunque sus integrantes no pudieron trasladarse inicialmente a Nueva Orleans debido a la suspensión nacional de vuelos ocasionada por problemas de comunicación en centros regionales de control del tráfico aéreo.

Los pasajeros perdieron documentos y pertenencias

Las personas que no necesitaron atención hospitalaria fueron trasladadas a un auditorio cercano. Allí, representantes de la compañía de cruceros realizaron un recuento para confirmar que todos estuvieran a salvo, informó la alcaldesa.

Muchos pasajeros perdieron sus documentos de identificación e incluso las llaves de sus vehículos durante el accidente. La mayoría procedía de otras ciudades, por lo que las autoridades y los responsables del crucero comenzaron a coordinar asistencia para conseguirles cargadores de teléfonos, alimentos, alojamiento y transporte.

Moreno explicó que algunos afectados también necesitaban comunicarse con sus familiares para informarles que habían sobrevivido.

El American Heritage fue construido en 2015 y es operado por American Cruise Lines. La embarcación tiene cinco pisos y capacidad para 150 pasajeros. Al momento del accidente, culminaba un recorrido de ocho días por distintos destinos del río Misisipi, en Luisiana y Misisipi.

El tanquero Atlantic Asphalt, de aproximadamente 160 metros de longitud, navegaba bajo bandera de las Islas Marshall y tenía como destino final Nueva Orleans, de acuerdo con el rastreador marítimo MarineTraffic.

Investigan una posible falla en los sistemas del tanquero

Martin Davies, experto en derecho marítimo de la Universidad de Tulane, advirtió que todavía es prematuro establecer las causas del accidente. Sin embargo, consideró que los videos muestran indicios de una falla grave en los sistemas del tanquero.

Davies explicó que la embarcación navegaba río arriba y avanzaba lentamente contra la corriente. También señaló que los tanqueros suelen contar con pilotos locales a bordo, debido a su conocimiento de las condiciones de navegación y de las características de las embarcaciones.

Según el especialista, el buque ya había realizado la complicada maniobra de giro en Algiers Point, en el río Misisipi, antes de impactar contra el crucero.

De acuerdo con la Organización Marítima Internacional, el tanquero pertenece a Nave Shipping SA, una compañía registrada en Monrovia, Liberia, y filial de China State Shipbuilding Corporation, un conglomerado estatal chino dedicado a la construcción naval.

MarineTraffic identifica al Atlantic Asphalt como un buque especializado en el transporte de grandes cantidades de asfalto y betún, un material semisólido utilizado principalmente en la construcción de carreteras y en trabajos de impermeabilización de techos.