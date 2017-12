VIDEO: El golazo de un portero que le arrebató la victoria al Milan

En tiempo agregado, Alberto Brignoli metió un gol de antología que le permitió puntuar por primera vez en la Serie A al Benevento

Hay futbolistas que se convierten en héroes por un día. En el caso de los porteros ese reconocimiento suele llegar gracias a una memorable actuación bajo palos o a una parada para el recuerdo pero rara vez por un gol. Alberto Brignoli desafió este domingo a la lógica con un cabezazo portentoso (m.95) ante el Milan (2-2) que sirvió para que su equipo, el Benevento, puntuara por primera vez en la Serie A.

Brignoli, que estuvo en 2016 en el Leganés, y recoge el testigo de Massimo Taibi, que era el último meta en anotar un gol en la Serie A (abril 2001, militando en el Reggina y ante el Udinese), contó cómo fue ese momento mágico de su gol al Milan, en el debut de Gennaro Gattuso como técnico milanista.

“Es una cosa muy rara. Estoy muy feliz antes que por mí, por el equipo, por el club. Ha sido un comienzo de temporada muy difícil y hacer un gol así, que sirve para sumar el primer punto del Benevento, es una cosa muy importante” dijo el arquero y agregó: “No lo recuerdo (el gol) porque me pasó todo y nada enfrente. Rematé el balón con la cabeza y la cabeza no estaba frente a la portería, estaba apuntando a la grada. Por eso no vi dónde fue el balón. Vi a toda la gente tirándose encima de mí y solo uno o dos segundos después entendí que había hecho el gol. Fue muy difícil. Lo he visto tres o cuatro veces después del partido y parece una broma. Si lo intento hacer otras cien veces no me sale así.

