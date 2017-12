Con Messi a medias, Barcelona refuerza su presencia en octavos de Champions

Los blaugrana hicieron lo mínimo para superar a un Sporting sin ambición en el Camp Nou

El Barcelona se deshizo sin problemas (2-0) de un Sporting de Portugal que no tuvo ninguna ambición en un partido que se le hizo cuesta arriba, ya que no sólo necesitaba una victoria, sino que para clasificarse para octavos de final también requería que la Juventus no ganase en el campo del Olympiacos.

El Barça sumó un nuevo triunfo en un partido en el que no tenía ninguna exigencia deportiva, ya que desde la anterior jornada ya se había hecho con la primera posición para pasar a cuartos.

El Barcelona apostó por una delantera sin Lionel Messi, que estuvo en el banquillo, y el juego azulgrana notó la falta de la chispa que le suele poner el argentino. No obstante, Denis Suárez asumió el rol de darle el toque de creatividad que necesitaba el equipo de Ernesto Valverde.

Con un centro del campo cambiado por completo, con Rakitic en el eje y Denis Suárez y André Gomes en las bandas, al Barça le fue suficiente para dominar el control del partido, aunque delante Aleix Vidal, Luis Suárez y Paco Alcácer no estuvieron nada acertados en las contadas ocasiones de gol que aparecieron en la meta de Rui Patricio, especialmente en la primera parte.

El Barcelona volvió a tomarle el pulso al partido en el complemento hasta que Paco Alcácer cazó un centro en un saque de esquina y de cabeza marcó el 1-0 ya con Messi en el campo, quien al borde del final habilitó a Denis Suárez que centró a Alcácer, pero se cruzó el exbarcelonista Jérémy Mathieu, que se echó al suelo y envió el balón al fondo de las mallas para el 2-0 definitivo.