5 consejos para ascender en tu trabajo y ser más valorado

Tener buena actitud y ser proactivo te llevarán a alcanzar esta meta

A todos nos cuesta pedir un ascenso, no es una conversación sencilla y menos si creemos que nuestro trabajo no es valorado como se debe. Desde ganarte a tu jefe y que te suba el sueldo, todo en el ascenso de tu trabajo tiene un propósito y un paso a seguir. No dejes que tu timidez o miedo te prevenga de demostrar tu máximo potencial y ganar más dinero, todo es cuestión de tiempo y estrategia.

Todo tipo de promoción en el trabajo es planeada con mucho detalle por los directivos o dueños de las empresas, pues el empleado debe ser merecedor pero además debe aportar algo especial y único a su labor. Claro, también hay jefes que no son buenos líderes y dejan de lado el esfuerzo de muchos de sus empleados. Cualquiera que sea tu caso, no te preocupes, hay ciertas cosas que puedes hacer para que tu ascenso sea seguro.

Sigue estos consejos para que puedas ser reconocido y ascendido en tu trabajo:

1. Muestra interés por aprender algo nuevo siempre. Desde tu primer día, es clave que demuestres a tu jefe y los demás que tienes un interés excepcional por aprender cada vez más. Si eres insistente en aprender nuevas cosas, te convertirás en un experto en tu área laboral y en lo que hace tu empresa, lo que te convierte en una ficha clave para tu empresa. Es cierto además que muchas empresas educan y ayudan a sus empleados más prometedores para luego darles la oportunidad de crecer dentro de las mismas.

2. Sé creativo. Nada peor que ser aburrido y no ofrecer nada nuevo. Aunque parezca que tu jefe no valora lo que haces o no, lo cierto es que todas las empresas aprecian nuevas ideas y formas de resolver problemas. No te quedes atrás de los demás empleados, presta atención a las cuestiones que atraviesa la empresa, o el mercado, y ofrece ideas que hagan de ti más valioso y de tu empresa más exitosa.

3. Trabaja en equipo y muestra liderazgo. No se trata de ser superior a los otros y mandarlos en todo, sino de guiarlos y ofrecerte como líder para ayudar a tu equipo a trabajar mejor. Una compañía siempre aprecia a aquellos empleados que son capaces de trabajar bien en equipo y que demuestran tener las cualidades necesarias para liderar y hacer crecer a la empresa.

4. Networking. Una cosa es darte a conocer en eventos empresariales porque tu empresa te lo pide, pero, ¿qué tal si haces conexiones por motivos personales? No es una mala idea, de hecho es una buena forma de hacer contactos que te hagan más valioso en tu trabajo después, pues tienes posibilidades de expandir el alcance de tu empresa. Tus jefes y compañeros seguro notarán tus contactos y tu capacidad de tener buenas relaciones.

5. Pídelo. Nada llega porque sí. A veces tienes suficiente suerte de dar con un jefe bueno que te ofrezca la posibilidad de crecer en tu trabajo, pero si no es el caso, entonces definitivamente tienes que hacerte escuchar y darle a conocer a tus superiores que quieres un ascenso y sobretodo que lo mereces. Si eres tímido, toma el tiempo de practicar tu discurso y así te sentirás más cómodo y confiado.

Pase lo que pase recuerda nunca rendirte incluso cuando las cosas no vayan bien, pero si sigues estos pasos seguro te sentirás mejor en tu trabajo y lograrás ese ascenso que tanto quieres y te mereces. Que este año sea el más exitoso de tu carrera gracias a tu nueva posición y reconocimiento.