¿Real o falso? Se van contra las pompis de Aracely Arámbula

#Arafamilia querida muy pronto con ustedes cada domingo 8pm / 7 centro @mclatinotv por @telemundo 👩‍🍳👩‍🌾😘❤️

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Dec 7, 2017 at 7:17am PST