5 melodías para recordar a Jim Morrison en su cumpleaños

El 'Rey Lagarto' cumpliría 74 años este viernes y nosotros lo recordamos con música

El 8 de diciembre de 1943 nacería uno de los grandes iconos de la cultura popular, uno de los más grandes artistas de su generación y también uno de los pocos y genuinos “rock star” que hayan existido, Jim Morrison.

Con motivo del cumpleaños 74 del Rey Lagarto, nos dimos a la tarea de seleccionar cinco (sí, solo cinco) de sus mejores canciones y solo lo hacemos porque nos gusta ver como tarareas las mejores obras de tus artistas favoritas, en este caso, de las más representativas de The Doors.

1- Touch Me

2- Break on through (to the other side)

3- Roadhouse Blues

4- The End

5- Light my fire