Mundial de Clubes: Pachuca vs. Wydad Casablanca, horario y canales de TV

Los 'Tuzos' abren el torneo en Abu Dhabi frente a un rival enigmático y con mucho potencial

ABU DHABI, Emiratos Árabes – Como monarca de la Liga de Campeones de la CAF, el Wydad Casablanca intentará sorprender al Pachuca este sábado en el Mundial de Clubes, tras llegar apenas el jueves a Emiratos Árabes Unidos.

El Wydad ha sido 14 veces monarca de la Liga de Marruecos y llega a esta competencia tras ligar tres triunfos en la presente temporada.

Además, conserva la base del equipo que logró la Champions africana, y anhela repetir lo hecho por otro club marroquí en 2013, cuando el Raja de Casablanca, su acérrimo rival, llegó a la Final que perdió ante el Bayern Munich.

Sin duda, los Tuzos no pueden confiarse porque Wydad tiene potencial.

NO TE LO PIERDAS

Día: Sábado 9 de diciembre

Lugar: Zayed Sport City Stadium (Abu Dhabi, Emiratos Árabes)

Hora: 5:00 am (Pacífico) / 7:00 am (Centro) / 8:00 am (Este)

Transmisión

Estados Unidos: Telemundo Deportes

México: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte