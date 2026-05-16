Rare Beauty redefine la representación latina con “Every Story Belongs”

La conversación sobre inclusión en la industria de la belleza acaba de sumar un nuevo capítulo. Rare Beauty lanzó “Every Story Belongs”, una campaña que busca romper con las representaciones limitadas de la identidad latina y mostrar la amplitud, riqueza y diversidad de la comunidad a través de 48 personas reales, cada una representando uno de los 48 tonos de la nueva base True to Myself Natural Matte Longwear Foundation.

La campaña fue dirigida y fotografiada por la creativa mexico-costarricense Brittany Bravo, conocida por crear imágenes vibrantes y emocionales inspiradas en la familia, la cultura y las raíces latinas. Su mirada artística se aleja de los estereotipos tradicionales para capturar algo mucho más íntimo: la autenticidad.

El propósito de la campaña es mostrar la gran diversidad de la mujer latina./Cortesía Rare Beauty

Frente a la cámara aparecen reconocidas creadoras de contenido como Desi Perkins, Monica Veloz, Sonia Ramos, Javiera Quintana Del Poso y Pili Montilla, junto a empleados, amigos, familiares y miembros de la comunidad Rare Beauty. La mezcla entre figuras públicas y personas cotidianas le da al proyecto un aire cercano y genuino.

La idea central es clara: la identidad latina no puede resumirse en un solo tono de piel ni en clichés culturales. La campaña visibiliza desde identidades afro-latinas e indígenas hasta distintos tipos de cabello, cuerpos, generaciones y formas de relacionarse con el idioma y la herencia cultural.

“Cuando crecía, no siempre me veía reflejada en las campañas de belleza y, cuando sucedía, se sentía unidimensional”, expresó Selena Gomez. “Quería que esta campaña mostrara la profundidad y diversidad dentro de nuestra comunidad. No existe una sola manera de ser latina. No existe un solo tono, una sola historia o una sola voz. Merecemos vernos representados plenamente”.

La base True to Myself Natural Matte Longwear Foundation ya está disponible en Ulta./Cortesía Rare Beaty

Para Bravo, el proyecto también es una respuesta a años de representaciones simplificadas.

“Como creativa latina, he visto cómo nuestras historias suelen reducirse a estéticas y estereotipos”, señaló. “Esto trata de honrar nuestros matices: la confianza sin disculpas, los cambios generacionales y las distintas maneras en que conectamos con el idioma y la identidad. No somos una sola narrativa. Tampoco somos un solo pigmento”.

Con el mensaje “One community. 48 stories. Every story belongs”, Rare Beauty apuesta por una visión más amplia y honesta de la belleza latina en un momento donde la representación importa más que nunca.

La base True to Myself Natural Matte Longwear Foundation ya está disponible en todas las tiendas de Ulta Beauty y también en Rare Beauty.

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