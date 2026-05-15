Hispano de 24 años será el alcalde más joven en la historia de Nueva Jersey

Frank Vélez, un concejal demócrata de 24 años, fue elegido el martes alcalde de Belleville, población en el condado de Essex de Nueva Jersey.

Aunque Vélez sea joven, cuenta ya con un lustro de experiencia, ya que se involucró en la política al final de su adolescencia, a los 19 años, debido a que su hermana tiene necesidades especiales. Desde entonces ha formado parte de la junta escolar de Belleville y del concejo municipal, y trabajó en el equipo del ex congresista demócrata Bill Pascrell, fallecido en 2024.

Vélez obtuvo 59.41% de los votos (3,281), venciendo a Michael Melham, alcalde en funciones, quien logró 40.59% (2,242) y se define como independiente. El cambio de gobierno está previsto para el 1 de julio, lo que convertirá al hispano en el alcalde más joven en la historia de Nueva Jersey, y también uno de los más noveles en todo el país.

Orgulloso de su triunfo esta semana, Vélez afirmó que es resultado del trabajo arduo. “Nuestra campaña se centró en volver a lo básico: la calidad de vida. Hablamos sobre un desarrollo responsable y, simplemente, sobre retomar las prioridades de la gente trabajadora”, declaró el joven político, citado por ABC News.

Vélez aseguró estar listo para ponerse manos a la obra. “Me siento agradecido. Me siento honrado y… estoy más que listo para empezar a trabajar como el próximo alcalde de Belleville. Y estoy inmensamente agradecido con todos por su apoyo. Ha sido una victoria contundente”, afirmó. El nuevo alcalde se graduó de la Universidad Fordham con una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno en diciembre de 2023, según su perfil de LinkedIn.

Un factor a su favor es que el alcalde Melham enfrentó duras críticas a principios de este mes por su gestión de un incendio masivo en un almacén que obligó a cerrar las escuelas durante más de una semana, y provocó la evacuación de los residentes. Padres y educadores redactaron una carta conjunta en la que criticaban a Melham y a la dirección escolar por no haber mantenido comunicación adecuada durante la emergencia. Inmediatamente después de los hechos, el alcalde aseguró que “nunca hubo amenaza ni motivo de preocupación para los residentes”, a pesar de que el departamento de policía se quedó sin electricidad durante el incendio y las brasas errantes provocaron fuegos en viviendas situadas a varias manzanas de la fábrica, comentó New York Post.