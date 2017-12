Zuleyka Rivera firma contrato con Telemundo

Esta semana la exMiss Universo estará entrevistando al actor Will Smith en Los Ángeles como parte de su nuevo trabajo

La exMiss Universo Zuleyka Rivera da un paso más adelante al ser contratada de forma exclusiva por la Cadena Telemundo para diversas presentaciones, entre las que se encuentran entrevistar a artistas de Hollywood como Will Smith que está por estrenar la película para Netflix, “Bright: Ward y Jacoby”.

“Me uní a la nueva casa de Telemundo, soy talento exclusivo de la compañía y hago muchas notas dentro y fuera del canal, y ahora voy a hacerle una entrevista a Will Smith. Es la primera vez que voy a estar con él para hablar de la nueva película y estoy muy emocionada. Voy a hacer de todo, y yo feliz porque soy como un 360; me encanta bailar, actuar, conducir, y ya estoy puesta para lo que me necesiten”, comentó la artista quien continuará viviendo en Miami con su amado Sebastián José de cinco años de edad.

“Está hermoso hecho un hombrecito ya”, compartió.

Además adelantó que a partir de enero estarán saliendo tres campañas de diferentes marcas sin dar más detalles, solo que “estoy feliz esperando a que salgan”.

Zuleyka estuvo en Puerto Rico por unas horas para decir presente en el teletón, Unidos por Puerto Rico, al que fue invitada como animadora, y en la tarde partió para Houston, luego llegaría a Nueva York y a Los Ángeles, como parte de su nuevo trabajo.

“Mi corazón esta con Puerto Rico y dentro de mis manos está seguir ayudando. Hemos estado enviando suministros desde el día uno que ocurrió todo esto. Me he comunicado con muchas personas que conozco de la industria privada en Puerto Rico, y amigos que tienen el poder de mandar suministros desde la República Dominicana. Muchas amistades a las cuales agradezco hayan enviado suministros y seguiremos enviando”.

Señaló que la casa de sus papás en Salinas y donde ellas se crio fue afectada por el huracán María.

“Tuvimos muchísimos daños como muchas otras personas, yo tengo varias propiedades, apartamentos que quedaron destruidos, pero eso es lo de menos, estamos vivos”.

Otra guerrera de nuestra isla es @melinaleonoficial quien también nos puso a bailar hoy en Unidos por Puerto Rico #yomeuno 🇵🇷 A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Dec 10, 2017 at 12:46pm PST