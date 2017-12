Educación y profesión no deben pesar en su seguro de manejar

Tener o no una licenciatura, haber acabado o no el high school, trabajar en la construcción o ser un abogado es algo que no debe tener un impacto en el precio del seguro de manejo de un auto. Así lo determina una regulación propuesta en mayo por el gobernador, Andrew Cuomo y que ayer fue finalizada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado (DFS en sus siglas en inglés).

Este departamento considera que tomar en cuenta la educación y la ocupación como riesgos es una forma de discriminación.

“Los conductores de Nueva York que no tienen un título universitario o un trabajo de altos ingresos no deben ser penalizados con mayores primas en sus seguros”, explicaba ayer en un comunicado la superintendente de este departamento, María V. Tarullo. Estas condiciones sugieren los conductores con mayor nivel educativo y trabajos con elevados salarios son mejores manejando pero no hay ninguna evidencia de ello.

Durante el estudio de esta regulación, las aseguradoras no consiguieron establecer la relación entre estas variables y el mayor riesgo a cubrir por lo que tomar la educación y la ocupación como referencia es un acto de discriminación. Tarullo explica que su departamento considera que estos factores no están en el control de los conductores y no tienen relación con la capacidad para manejar.

En este sentido, dos aseguradoras, Liberty Mutual y Allstate han sido las dos primeras entidades que han señalado que eliminarán estos dos factores como riesgos para cumplir con la regulación. Estas dos aseguradoras van a revisar el impacto que estos dos factores, nivel de educación y ocupación, tienen en sus actuales pólizas.

Todas las aseguradoras tienen 180 días de plazo para enmendar sus políticas de riesgos y eliminar estas dos consideraciones de las que extienden a los conductores.