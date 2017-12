Video: ¿Así anuncia Khloé Kardashian su embarazo?

La hermana de Kim Kardashian parece estar lista para que todo el mundo se entere que espera a su primer bebé

Khloé Kardashian no ha declarado públicamente sobre los rumores de que espera su primer bebé con su pareja Tristan Thompson, pero parece ser que en su programa “Keeping Up With The Kardashian” hará el gran anuncio.

En un avance del reality show del canal E!, se ve a la familia emocionada tras la revelación de algo importante en sus vidas. Se ve que todos van tras Khloé para darle un abrazo de felicitaciones.

Muchos en redes sociales dicen que este es el momento que Khloé les dice a todos de su estado de gravidez.

El capítulo está programado para estrenarse el domingo 7 de enero a las 9pm/8c.