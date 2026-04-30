Billie Eilish prepara una experiencia inmersiva en NY

La energía que acompañó la última gira mundial de Billie Eilish estará disponible para todos aquellos que quieran repetir la experiencia o todos los que no pudieron sumarse a las más de cien fechas que la llevaron por estadios de tres continentes, a través de la película “Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live In 3D)”. La intérprete convertirá ese recuerdo colectivo en un proyecto que mezcla cine, música y un encuentro directo con sus fans.

La gira transformada en cine

El filme, codirigido por James Cameron y la propia Eilish, captura los mejores momentos del tour. Son imágenes construidas para sentirse cercanas, con un diseño sonoro envolvente y esa sensación de estar frente al escenario sin el cansancio de una multitud.

La duración también está pensada para sumergirse por completo: una hora y 54 minutos dedicados a reconstruir el trayecto musical que cerró en 2025. El estreno está previsto para el 8 de mayo de 2026 en salas de todo Estados Unidos.

Una pop-up para expandir el universo de la artista

El estreno de la cinta no podía pasar por debajo de la mesa por lo que se anunciaron eventos pop-up en las principales ciudades del mundo: Tokyo, Los Ángeles, Toronto, Madrid, Londres y, por supuesto, Nueva York, para celebrar el lanzamiento. Este espacio temporal ocupará el 2 Pennsylvania Plaza, entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo, abierto para cualquier visitante que quiera entrar en el ambiente de “Hit Me Hard And Soft”.

Los asistentes encontrarán mercancía especial creada para la ocasión, además de las fragancias asociadas a Billie Eilish. También habrá una oportunidad muy buscada: conseguir algunas de las últimas camisetas de la gira, piezas que suelen agotarse con rapidez y que se han convertido en objeto de colección para muchos seguidores.

La tienda funcionará como un punto donde los aficionados podrán sumergirse en ese ánimo posterior a los conciertos, ese estado en el que la música sigue resonando días después.

Un fin de semana para reencontrarse con su música

Con el estreno en salas y el espacio en Manhattan, la artista prepara un fin de semana que reúne tanto a quienes vivieron la gira como a quienes quieren experimentar su intensidad desde otra perspectiva. Será una forma de revivir una etapa que marcó a miles de personas y un recordatorio del alcance que tiene su universo artístico.

Además, los seguidores de la estadounidense no dejan de preguntarse si la Gran Manzana también contará con la aparición de Eilish, quien sorprendió ayer a sus fans, en una de las presentaciones adelantadas de la película en Londres. Veremos si el público neoyorkino contará con la misma suerte.

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