Thalía es reconocida con el importante “Icon Award” en LA

Antes de que los discursos tomaran el protagonismo y el control, Thalía ya tenía a toda la sala atenta. La cantante mexicana recibió el “Icon Award” en los “Billboard Women in Music 2026” y decidió vivir el reconocimiento con un despliegue que conectó de inmediato con su esencia. La celebración comenzó con música, color y una puesta en escena creada para honrar su trayectoria.

Su número abrió con “Piel morena”, acompañada por dos guitarristas y envuelta en un vestido rojo brillante con una capa vaporosa. Ese clásico, que en 1995 alcanzó el No. 7 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, marcó el camino hacia un momento aún más festivo con “Amor a la mexicana”, tema que llegó al No. 6 en 1997.

Cuatro bailarines con trajes blancos inspirados en el mariachi se sumaron en escena, y después apareció un grupo femenino de mariachis. La sorpresa creció cuando una banda de mariachis vestidos de negro avanzó por los pasillos entre el público, llenando la sala con música en vivo y dándole a la presentación un espíritu ceremonial que celebró su identidad mexicana.

Un discurso directo al corazón

Apenas recuperó el aliento, Thalía recibió el premio de manos de Eva Longoria, quien la describió como una verdadera “chingona” al destacar su carrera. La cantante agradeció conmovida: “Me siento verdaderamente bendecida de estar entre esta increíble multitud, este inspirador grupo de artistas y mujeres”. También expresó gratitud hacia su familia, su equipo y su público, al decir: “Gracias por caminar conmigo durante más de cuatro décadas, a través de generaciones, países e idiomas”.

Luego reflexionó sobre el peso del reconocimiento: “¿Saben? He estado pensando en esta palabra, ‘ícono’. Es corta, ¿verdad? Pero llegar ahí es un proceso largo. Un icono es un símbolo; es la representación de algo más grande que sí mismo”.

Más adelante añadió: “Ser un icono no se trata de estar aquí sola. Se trata de abrir puertas para que otros puedan cruzarlas. Se trata de aferrarse a tus sueños incluso en medio de la incertidumbre, y de reinventarte una y otra y otra vez”.

Thalía también dedicó el momento a su versión infantil: “Quiero dedicar este premio a la niña que fui alguna vez; a esa pequeña Thalía que todavía vive dentro de mí, esa Thali que pisó un escenario de televisión cuando tenía 7 años y encontró magia en esas luces”.

El cierre fue una invitación a quienes sueñan: “Y a cada niño que se atreve a soñar en grande: no se detengan. Sus sueños no son grandes, sólo están esperando a que ustedes crezcan hasta estar a su altura”. Su “¡Viva México! ¡Vivan los latinos! Gracias” levantó a la audiencia.

La noche también celebró a otras artistas. Las integrantes del grupo de K-Pop Demon Hunters, HUNTR/X (EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI) fueron nombradas Mujeres del Año. Teyana Taylor recibió el Visionary Award, Zara Larsson el Breakthrough Award, Kehlani el Impact Award, Laufey el Innovator Award, Mariah the Scientist el Rising Star Award y Tate McRae el Hitmaker Award.

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