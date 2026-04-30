Knicks avanzan a segunda ronda de playoffs con paliza histórica a Atlanta

Los New York Knicks firmaron una de las victorias más aplastantes en la historia de los playoffs de la NBA al derrotar este jueves 140-89 a los Atlanta Hawks y avanzar a las semifinales de la Conferencia Este.

La franquicia neoyorquina no solo evitó un séptimo partido en el Madison Square Garden, sino que además protagonizó la mayor paliza de su historia en postemporada, dejando prácticamente decidido el encuentro desde la primera mitad con un demoledor 83-36 al descanso.

El equipo dirigido por Mike Brown dominó de principio a fin con una exhibición ofensiva y defensiva que quedará registrada entre las actuaciones más contundentes vistas en playoffs.

Los Knicks lanzaron para un impresionante 58.8 % de efectividad en tiros de campo y desmantelaron completamente a unos Hawks incapaces de reaccionar.

OG Anunoby fue la gran figura de la noche al terminar con 29 puntos tras convertir 11 de sus 14 intentos de campo. También brilló Mikal Bridges con 24 unidades y una extraordinaria eficiencia de 10 aciertos en 12 lanzamientos.

Por su parte, Jalen Brunson aportó 17 puntos y ocho asistencias, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns rozó la perfección colectiva con un triple-doble de 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Atlanta quedaron knockout por los Knicks

Aunque Atlanta comenzó con energía y llegó a colocarse arriba 9-4 en el marcador, el partido cambió radicalmente a partir de ese momento.

Los Knicks respondieron con una secuencia devastadora que incluyó un parcial de 39-4 y posteriormente otro de 63-11, dejando completamente noqueados a los locales.

Anunoby fue prácticamente imparable en la primera mitad, anotando 26 puntos antes del descanso y liderando una actuación colectiva que dejó a Nueva York a solo tres puntos del récord histórico de mayor diferencia al medio tiempo en la NBA, marca que pertenece a los Dallas Mavericks desde 2020.

Atlanta cerró así una temporada marcada por la irregularidad y por una eliminación dolorosa en casa, llegando incluso a verse abajo por 61 puntos durante el partido.

Con el encuentro completamente sentenciado desde el tercer cuarto, los titulares de Nueva York descansaron durante todo el último período, ya enfocados en la siguiente ronda, donde esperan rival entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers.

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