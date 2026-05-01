Tráiler y pistas del nuevo romance de Jennifer Lopez

Netflix presentó el tráiler de “Office Romance” y el video muestra claramente que la película no teme mostrar lo que ocurre cuando el trabajo se cruza con sentimientos que nadie planeó. Jennifer Lopez, junto a Brett Goldstein, lidera esta propuesta que aterriza en la plataforma el 5 de junio y que apuesta por una mezcla de intensidad emocional y humor con un ritmo muy ligero.

La historia sigue a dos empleados obsesionados con su rendimiento profesional que, sin buscarlo, terminan conectando de una manera que altera la rutina en la oficina.

El adelanto insinúa que esa atracción no tarda en convertirse en un secreto complicado de sostener dentro de un ambiente donde todo se observa y se comenta.

Un equipo creativo que ya sabe cómo contar relaciones complejas

Brett Goldstein no sólo actúa junto a JLo, también comparte crédito como guionista con Joe Kelly, con quien trabajó en “Ted Lasso”. Ambos construyen una dinámica que se siente ágil, con diálogos que dejan asomar esa mezcla de torpeza, audacia y emoción que suele aparecer cuando dos personas intentan ocultar lo evidente.

La dirección recae en Ol Parker, conocido por títulos como “Imagine Me & You”, “Mamma Mia! Here We Go Again” y la comedia romántica “Ticket to Paradise”.

Su toque se nota en las imágenes que presenta el tráiler, que combina encuentros incómodos, miradas que delatan más de lo que deberían y situaciones que empujan a los protagonistas a decidir si siguen las reglas o escuchan lo que sienten.

El reparto incluye a Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford y Edward James Olmos, quienes completan un entorno de personajes que orbitan alrededor de este vínculo inesperado.

Un regreso a territorios conocidos para Jennifer Lopez

“Office Romance” marca la vuelta de Jennifer Lopez al catálogo de Netflix tras participar en el thriller de acción “The Mother” y en la cinta de ciencia ficción “Atlas”. También representa su retorno a la comedia romántica, un terreno que ha explorado en producciones como “Shotgun Wedding”, “The Wedding Planner”, “Maid in Manhattan”, “Monster-in-Law”, “Marry Me” y “The Back-Up Plan”.

Además, llega después de su trabajo en el drama musical “Kiss of the Spider Woman”, estrenado en 2025, una muestra de que Lopez continúa alternando géneros sin perder su sello.

Goldstein, por su parte, ha tenido apariciones recientes en “Shrinking”, “Love, Death & Robots”, “All of You” y “The Garfield Movie”, consolidando una presencia variada que combina televisión, animación y cine.

Una producción que viene gestándose desde 2024

El proyecto se hizo público por primera vez en 2024 y terminó reuniendo a JLo, Goldstein, Aaron Ryder, Andrew Swett, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina y Joe Kelly en la producción.

Pamela Thur y Courtney Baxter se desempeñaron como productoras ejecutivas, completando un equipo que apuesta por una historia donde la tensión romántica se vuelve el motor de cada escena.

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