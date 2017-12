Antonio Banderas reacciona a la denuncia de abuso de Salma Hayek

Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras. I'm deeply saddened by the terrible events that my dear friend Salma Hayek has made public about Harvey #Weinstein. Her integrity and honesty as a woman and as an actress make me firmly trust her words.

