FOTO: ¿A Mon Laferte no la quieren en México?

Creen que la fama se le ha subido a la cabeza

Mon Laferte es una cantante de origen chileno que ha radicado en México. Su carrera musical ha despegado gracias a éxitos como “Tu falta de querer” y “Amárrame”, canción que interpretó junto al colombiano Juanes.

Pero, aún cuando ha logrado cimentar su carrera musical en la tierra de María Félix, muchos creen que la fama se le ha subido a la cabeza y hasta movimientos se han organizado en su contra para que la cantante abandone el país azteca.

Una de las razones que generó la antipatía de parte de sus detractores, fue la reacción que tuvo durante una entrevista. Un periodista señaló que el público de la cantante era en su mayoría femenino. Ante este hecho Laferte perdió los estribos y argumentó fuertemente en contra de la prensa. “Yo, como mujer, estoy hasta la madre de que me hagan preguntas groseras. Me harto. Me harto. Es que siempre preguntan ese tipo de estupideces“, dijo. No todos estuvieron de acuerdo con su forma de responder, sobre todo porque la pregunta no pretendía ser ofensiva, el periodista simplemente señaló un hecho.

Ante su reacción, usuarios de facebook como Fideo Cósmico han creado movimientos que piden el apoyo del público para sacar a la cantante de México.