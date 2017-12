VIDEO: Hijo de Gloria Trevi confiesa haber sufrido bullying

Armando Gómez mandó un mensaje a Keaton Jones, el niño que conmovió en redes al revelar que es víctima de bullying

Armando Gómez, hijo menor de la cantante Gloria Trevi, mandó un conmovedor mensaje al niño que se hizo viral en internet por haber sufrido bullying por parte de sus compañeros.

Armando mandó un video dándole palabras de aliento a Keaton Jones de 11 años.

“Hola Keaton, mi nombre es Armando Gómez yo quería compartirte una historia personal. A mí también me hacían bullying cuando iba en 4to grado, otros compañeros me decían apodos y también insultaban a mi mamá, estaba muy molesto por eso y quería pelearme con ellos, pero no lo hice, los mire a los ojos y les dije NO, y me fui, eso me funcionó, creo que si lo quieres intentar funcionaria pero si no funciona puedes decirle a un adulto eso también funciona”.

Este video se publicó en la cuenta oficial de Instagram de la regiomontana, Armando, también expresó lo que él piensa de Keaton y la inconformidad que tiene ante las personas que le han hecho bullying.

“Solo quiero decirte que es injusto lo que te han hecho y dicho la gente, no deberían de decirte esas cosas, no tiene sentido, para mi pareces una persona muy buena y nadie debería estar haciéndole eso a nadie”.

POR: Daniela Zuñiga

Mira aquí el video: