Vuelos baratos a Europa: Lo que necesitas saber

Los vuelos de algunas de estas aerolíneas de muy bajo costo no siempre son directos y a menudo despegan o aterrizan en aeropuertos no tan bien ubicados.

En el área de New York, por ejemplo, Norwegian despega de Stewart Airport en Orange County, New York, localizado a alrededor de una hora y media de Manhattan en autobús, que cuesta $20 dólares por adulto. También tiene vuelos en el área de New York que despegan desde Newark Liberty International Airport.

Si vuelas con Wow Air, tendrás que parar en Reykjavik, Islandia, antes de continuar.

En los vuelos a Londres, Wow aterriza en Gatwick, a una distancia en tren expres, 30 minutos y $24 dólares por adulto de la estación de Victoria en Londres y en Stansted Airport, que está a un viaje de 40 minutos y $9 dólares en tren del centro. Mientras tanto, el aeropuerto de Heathrow está a 15 minutos en tren expreso y $35 dólares por adulto de la estación Paddington de Londres.

Norwegian también aterriza en Gatwick, haciendo muchas conexiones ahí. Pero recuerda, si vas a conectar con otra aerolínea, asegúrate de que salga del mismo aeropuerto o que tengas suficiente tiempo para hacer la conexión a otro aeropuerto.