Lugares neoyorquinos que gritan ¡Navidad!

Lejos de Rockefeller Center y las concurridas vitrinas de la Quinta Avenida, existe una amplia selección de mágicos espacios que no puedes dejar de visitar durante esta temporada

Diciembre es el mes apropiado para redescubrir la ciudad. Y es que al doblar de la esquina podrías encontrar mil razones para enamorarte de esta época del año. Casas, calles, restaurantes y hoteles están ahora revestidos por los colores y la magia de la Navidad. No importa en qué condado de la ciudad residas, porque en cada comunidad te esperan rincones encantados que no puedes dejar de explorar.

Entre otros pintorescos lugares que se han vuelto tradición navideña figuran el vecindario de Dyker Heights, en Brooklyn, Garabedian House, en El Bronx, el árbol de navidad del Museo Metropolitano de Nueva York y un recorrido por la Sexta Avenida. Encuentra a continuación una selección de los espacios que debes visitar en los próximos días, con cámara fotográfica o teléfono en mano.

El barrio Dyker Heights

Experimenta la pasión por la temporada en el sector de Brooklyn denominado Dyker Heights, en donde sus moradores se encargan de reinventar sus casas con los más llamativos juegos de luces y piezas de gran tamaño, alusivas a esta temporada navideña. No hay posibilidad de que te pierdas haciendo esta ruta porque con facilidad podrás divisar miles de luces brillantes que guiarán tus pasos. Dependiendo del día también podrás encontrar un gran flujo de personas transitando por las calles de esta popular comunidad. Este espectáculo decorativo se desarrolla entre las calles 80 y 86 entre las avenidas 11 y 13.

Garabedian House o La casa navideña

Una parada de rigor que nunca decepciona es en Garabedian House o La casa navideña en El Bronx. La casa ubicada en el 1605 Pelham Parkway North y Westervelt Avenue, que atrae a cientos de personas cada año, es una de las más populares tradiciones de toda la zona de El Bronx. Esta casa de dos niveles, que pasa fácilmente desapercibida en otra época del año, muestra una majestuosa decoración que incluye más de 200 maniquíes, que evocan el nacimiento de Jesús, los Reyes magos e incluso cantantes, actores y personajes de historias de Hollywood.

Rolfs Bar & Restaurant

Cuando se trata de visitar alucinantes decoraciones de navidad en la ciudad, Rolfs Bar & Restaurant no puede faltar. Y es que entrar a este restaurante, que decora su espacio con los más diversos adornos navideños, abre las puertas a un espacio de ensueño. Déjate envolver por las miles de luces y guirnaldas, mientras degustas algún plato de la cocina alemana en este lugar que es un referente de temporada. Rolfs Bar & Restaurant está ubicado en el 281 3rd avenue, en Gramercy Park.

El árbol de navidad del Met

El árbol de navidad de El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) se impone como tradición cada año. Explora las diversas exhibiciones del museo y aprovecha para admirar el árbol, que mide 20 pies de alto y que está adornado con 19 querubines y 59 ángeles. La base de este emblemático árbol, que puedes visitar hasta el próximo día 7 de enero, exhibe también 71 figuras y cerca de 50 animales que representan fantásticas escenas de la natividad. Diariamente el museo realiza, además, actividades relacionadas con la iluminación del árbol que se puede escuchar grabaciones de canticos navideños. En el 1000 Fifth Avenue. Información: http://www.metmuseum.org

Estrellas en Columbus Circle

Si en tu recorrido transitas por el área de Columbus Circle, no dejes de visitar las tiendas de Time Warner Center, en donde podrás distinguir una docena de enormes estrellas que acapararán por completo tu atención. Cada una de estas piezas tiene 14 pies de altura y están colgadas en el techo del Great Room. Una particularidad de estas estrellas, que sin dudas hará más divertida esta parada, es que han sido coreografiadas y titilan al ritmo de una selección de música alegórica a la época que se puede escuchar en este centro comercial. En el 10 Columbus Circle.

Mágicos adornos en la Sexta avenida

No sólo restaurantes, instituciones culturales y casas se transforman durante la Navidad, también puedes encontrar cientos de gratos recordatorios de la época en cualquier calle de la ciudad. Una muy llena de encanto navideño, que puedes recorrer junto a toda la familia es la Sexta Avenida, en el área de Midtown. Te sorprenderán inesperadas decoraciones de tamaño colosal en un brillante color rojo, sólo tienes que caminar a lo largo de la también conocida como Avenue of the Americas. El conjunto de imponentes piezas incluyen adornos de luces, varios árboles de navidad y soldados de juguete.

Mercado de Bryant Park

Una manera de disfrutar del espíritu navideño y aprovechar para conseguir los regalos, es visitar uno de los múltiples mercados que ofrece la ciudad. Comienza el conteo regresivo para conseguir obsequios para toda la familia, pero salir de compras puede ser agobiante durante estos días por la gran cantidad de personas que transitan en los centros comerciales. Una buena alternativa son las tiendas de invierno de Bryant Park, inspirados en mercados europeos al aire libre. Estas tiendas forman parte de la Villa de Invierno de Bank of America, que además ofrece una pista de patinaje, quioscos de comida y que incluye, un imponente árbol de navidad.

Observa 650 Lámparas colgantes

En la zona de Battery Park City puedes explorar Luminaries, una espectacular instalación de luces que celebra la navidad y que puedes ver sin incurrir en ningún gasto. En el área de Winter Garden de la Plaza Brookfield Place, entre las calles Vesey y Liberty, encontrarás una colección de 650 llamativas lámparas colgantes que cambian de color y de intensidad formando grato espectáculo. Las lámparas, que estarán en exhibición hasta el cinco de enero, todos los días desde las 8 a.m. hasta las 10 p.m., fueron diseñadas por LAB at Rockwell Group.