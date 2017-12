Británico engañó a al menos 4 dominicanas diciendo que tenía dinero

¿Madre de Glyn Thomas Bailey lo desenmascara?

La madre de Glyn Thomas Bailey, el inglés que fue rechazado por una dominicana a la que fue a conocer en la isla, dijo que su hijo tiene un historial de engañar a mujeres argumentando que tiene dinero y bienes materiales.

Wendy Fitzpatrick, madre del hombre, indicó en una entrevista esta semana con el medio británico The Sun que la situación que su hijo está pasando con Wilfa Soto Peguero, no es nueva, ya que a otras dominicanas les ha dicho que tiene dinero para ver si se casan con él.

Pero lo cierto es, según la progenitora, que Thomas Bailey está desemplado y le cuesta mantenerse estable en un trabajo. De acuerdo con sus declaraciones, fue despedido de una fábrica de carne, entre otros. Dijo, también, que a su hijo nunca le ha conocido una relacion seria.

El hombre vivía en un complejo municipal en Rhymney, Gales del Sur, antes de viajar a RD tras mantener comunicación con Soto Peguero por, aproximadamente, seis meses.

“Hay al menos otras tres mujeres en la República Dominicana a quienes ha hecho todo tipo de promesas. Y él nos dijo que se iba a casar con otra mujer en Estados Unidos. Sabíamos que algo así sucedería…”, expresó la madre.

La mujer agregó que ella fue quien le dio dinero para comprar el boleto de ida cuando éste le dijo que viajaría al país caribeño para casarse con una mujer con la que estableció comunicación por el sitio de citas Badoo. Fue ella también quien le regaló la computadora portátil que utilizaba para comunicarse por redes sociales. Ahora, se arrepiente de todas sus consideraciones.

“Por lo general, va por mujeres mayores, su última novia tenía 60 años. Creo que vendió la computadora portátil para ayudar a pagar su vuelo”, indicó sobre los contactos que establece su hijo, quien tiene un vástago de 14 años que ellos nunca han conocido.

“Si vuelve a mi casa, voy a llamar a la Policía. Ya se lo he hecho antes. Sé que soy su madre, pero preferiría que nunca hubiese nacido”, puntualizó.

El caso de Thomas Bailey se hizo viral luego de que la dominicana, originario de Cotuí, pidiera a las autoridades en una video en redes que trasladaran de vuelta al extranjero a su país, ya que ella no podía darle cobijo porque vive de “arrimada” en una casa. En el clip, la mujer exhorta a que no hablen con desconocidos por internet para que no sean engañadas como asegura ocurrió en su caso.